不爽被叫「四海廚餘」開車撞破大門 警2小時逮7人

警方逮捕7名肇事男子送辦。（圖由民眾提供）

2024/04/09 12:48

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市前鎮區今天凌晨一棟住戶前聚眾，隨即有皮卡衝撞鐵捲門，數名持棍棒男子大喊：「出來！」卻無人回應。前鎮分局2小時逮捕7人，經了解許姓主嫌不爽在網路上被罵「四海廚餘」報復，但尋仇對象早已收到風聲逃離住處，7人訊後送辦。

前鎮分局於凌晨2時57分許，獲報稱凱旋四路有吵架喧嘩聲妨害安寧，警方前往查處，發現現場住宅鐵捲門遭毀損，屋內空無一人，經調閱監視器得知鐵捲門遭一輛皮卡撞擊，並有數名男子持棍棒叫囂後駕車離去。

請繼續往下閱讀...

犯案過程遭人拍下影片並上傳臉書社群網站，過程火爆驚悚，影片上還附上字幕，除了三字經外，還有「涂××有嘴嗆 沒膽出來？」

前鎮分局成立專案小組並報請檢察官指揮偵辦，循線帶回涉嫌人39歲許男、23歲洪男、34歲郭男、33歲林男、23歲王男、31歲趙男及33歲潘男共7人偵辦。

經了解，主嫌許男與該處住戶31歲涂姓男子為舊識，許不滿涂在社群軟體IG上稱他「四海廚餘」，認為遭到挑釁，夥同洪男等6人至該處，並由洪男開車衝撞鐵捲門。不過涂姓男子疑事前收到消息，連同同棟住戶離開現場。

警方通知房東到場，他表示該處是與涂男等多人共同承租，不清楚涂男與其他人的恩怨。全案於警詢後，將涉案許男等7人依刑法妨害秩序、毀損等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

為了尋仇，開皮卡撞壞鐵捲門。（圖由民眾提供）

鐵捲門遭皮卡撞毀。（圖由民眾提供）

鐵捲門被敲擊毀損。（圖由民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法