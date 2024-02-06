停車起糾紛 宮廟堂主撂「8+9」小弟去士林夜市砸攤

尹嫌撂小弟前往士林夜市砸攤，尹嫌為著白色帽T者。（記者王冠仁翻攝）

2024/02/06 16:38

〔記者王冠仁／台北報導〕李姓男子將車停放在住處附近的公有地段，但是他的鄰居、自稱是竹聯幫靜安會21歲尹姓男子不滿，認為李長期霸占車位，兩人多次起糾紛。再加上本月初，尹所屬宮廟的玻璃被人砸破，他胡亂認為是李所為，於是在3日深夜時刻，撂小弟前往李男在士林夜市經營的射氣球攤位砸攤，行徑囂張。警方獲報追查，昨天兵分多路逮捕尹與被他撂來砸攤的5名小弟，將6人全數法辦。

警方調查，李姓男子平時在台北市士林夜市經營射氣球攤位，而住在塔悠路附近，李經常將車停放在住處附近的公有地段，但他的鄰居、自稱是竹聯幫靜安會成員的尹姓男子，認為李長期故意用車霸占該處，心生不滿。

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去年11月，雙方就因為停車問題起糾紛，尹當時就向對方嗆「我是靜安會的！」此外，尹平時擔任松山區某宮廟堂主，本月初，該宮廟的窗戶玻璃遭人砸毀，尹胡亂認為是李找碴，決定要討回公道。

本月3日深夜11時許，尹找來5名小弟，一同前往李位於士林夜市內的射氣球攤位，他們不由分說拿起球棒猛砸，把李的攤位砸成稀巴爛，犯案後再由小弟開車接應及搭乘計程車火速逃離現場。

警方說，尹與小弟犯案時，還有1名小弟在旁全程錄影，並把相關影像上傳社群網路炫耀，行徑囂張

轄區士林分局獲報後，立即與松山分局共同組成專案小組偵辦，在昨天兵分多路前往尹的住處逮人，再循線逮捕涉案的5名小弟，這些小弟平時都是跟尹一起在該宮廟的八家將及幹部。警方最後將尹等6人依聚眾鬥毆、恐嚇、毀損等罪嫌送辦。

警方呼籲，時值「113年加強重要節日安全維護工作專案」期間，警方不容黑幫作亂，任何滋事違法行為，定依法究辦。警方近來也會在士林夜市周邊加強警力勤務佈署，以保障市民朋友及遊客安全，另針對黑幫出入據點、圍事場所，實施威力掃蕩臨檢，強力打擊街頭暴力犯罪。

尹嫌撂小弟前往士林夜市砸攤，尹嫌為著白色帽T者。（記者王冠仁翻攝）

尹嫌（紅圈者）因停車位與李男起糾紛，尹當時還嗆自己是靜安會成員。（記者王冠仁翻攝）

警方將尹嫌與5名小弟送辦。（記者王冠仁翻攝）

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