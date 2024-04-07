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AI深偽恐成新詐騙 刑事局推「寶貝女兒是真是假」防詐影片

刑事局防詐宣導影片-AI詐騙月子篇。（記者姚岳宏翻攝）

刑事局防詐宣導影片-AI詐騙月子篇。（記者姚岳宏翻攝）

2024/04/07 14:48

〔記者姚岳宏／台北報導〕深偽技術（Deepfake）隨著AI技術成熟快速發展，開始被詐騙集團利用拿來詐騙，國外已有類似案例，刑事警察局呼籲，就算是接到視訊電話或是看到影片要借錢甚至勒索，也要辨別真偽，只要聽到「帳戶」、「匯錢」等關鍵字，務必以事先約定好的通關密語或近期親友的共同活動進行測試。

刑事局為提升國人對於深偽影音的高度警覺，避免深偽技術成為國內詐欺犯罪的新浪潮，最近推出「寶貝女兒是真是假」等一系列有關預防深偽技術犯罪的宣導影片，希望民眾儘早建立懷疑影片視訊真實性的警覺。

刑事局預防科表示，AI詐騙之深度，有時會連父母都難辨真偽，預防科推出一系列影片示範民眾如何判別詐騙集團，並分享國外使用Deepfake技術進行犯罪的情境，演示深偽技術不僅可以複製受害人親朋好友的影像與聲音以進行勒索，現在甚至可以以極高的逼真度複製親友的聲音，用以親友要求轉帳。

刑事局說，在社交媒體風潮盛行的時代，個人信息若未能有效保護，以致個資、帳號遭盜取，就容易遇上深偽詐欺，民眾務必保護自己網路身分帳號密碼，避免個人Facebook、Instagram、Line等帳戶被盜而衍生親友被騙的案件，另外只要親友遠距要求匯款至新帳戶，就要特別謹慎應對，提高警覺。

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