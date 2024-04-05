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花蓮強震》截至今晚23:00 主震+有感餘震已達553起

氣象署地震測報中心統計，主震加上有感餘震已超過550起。（氣象署提供、本報合成）

氣象署地震測報中心統計，主震加上有感餘震已超過550起。（氣象署提供、本報合成）

2024/04/05 23:10

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮3日發生規模7.2強震後，全台至今仍餘震不斷。氣象署地震測報中心統計，截至今（5）日晚間11點，主震加上餘震已達553起，以規模3至4之間350起最多，其次為規模4至5有180起；規模6以上仍維持3起。

根據氣象署地震測報中心統計數據分析，已發生的552起餘震中，規模6以上有2次；規模5至6，則共有20次、規模4至5則有180次；規模3至4，總計350次。這550起地震中，顯著有感的有127起，其餘426起為小區域地震。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富說，台灣東部是板塊運動活躍的區域，403花蓮地震規模7.2，釋放出非常大的能量，但能量不會因一次地震就釋放掉，發生餘震屬於正常現象，且是好的現象，代表能量正在慢慢釋放，有感餘震也逐漸穩定減少，目前研判要再發生大規模強震的機率較低。

吳健富提醒，雖然規模7.2的主震能量大部分已經釋放掉，但還是提醒民眾不應該因餘震減緩而掉以輕心，還是要做好防震準備，屋內高處避免擺重物，出門也要避開危險區域，以策安全。

蘇花公路匯德隧道路段土石崩落畫面驚人。（記者羅沛德攝）

蘇花公路匯德隧道路段土石崩落畫面驚人。（記者羅沛德攝）

太魯閣國家公園內多處路段被落石阻斷。（記者羅沛德攝）

太魯閣國家公園內多處路段被落石阻斷。（記者羅沛德攝）

蘇花公路多處落石坍方，道路全被阻斷。（記者羅沛德攝）

蘇花公路多處落石坍方，道路全被阻斷。（記者羅沛德攝）

太魯閣國家公園內到處崩塌，岌岌可危。（記者羅沛德攝）

太魯閣國家公園內到處崩塌，岌岌可危。（記者羅沛德攝）

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