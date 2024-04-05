花蓮強震》獨居異鄉房東破例同意養寵物 女師返屋救貓罹難

花蓮天王星大樓因地震傾斜。（資料照）

2024/04/05 21:38

〔記者許麗娟／花蓮報導〕花蓮天王星大樓這次遇強震傾斜成危樓，住7樓的花蓮高農康姓女老師因返屋救貓喪命，康父這幾天在殯儀館陪伴愛女，今天（5日）房東代理人蔡先生到殯儀館致哀並提及，原本房東不同意養貓，考量她獨居異鄉沒有伴，才破例同意。

家鄉在台中的33歲康姓女教師，在花蓮高農任職代理輔導教師，並在天王星大樓租屋，蔡先生說，自己是幫親戚管理這間房子，當天早上7點58分發生地震後，他打電話關心住戶，但傳Line給康小姐未讀，打電話也沒接，後續又有地震，當知道天王星大樓倒塌時，很緊張急著找人，打到花蓮高農輔導室卻說還沒到校。

請繼續往下閱讀...

蔡先生後來與天王星主委聯繫，透過大樓群組告知7樓之7有房客沒有聯絡上，請大家幫忙注意，後來特搜人員逐層搜查，陸續得知7樓之10有房客脫困，他再打給當地里長，但康小姐仍然失聯。

為此，蔡先生又打給警方建議調閱監視器，後來才得知，7點58分第一次強震時康小姐有走出大樓，但8點11分又繞到花崗街從後門進入大樓，未料就此罹難。他說，康小姐是很樂觀的女生，希望她一路好走、家屬也能節哀。

至於養貓，蔡先生說，原本房東並不同意，但後來是覺得她一個女生離鄉背景到花蓮來工作沒有人陪伴，因此才會破例同意，只需要退租時將房間整理乾淨。

蔡先生說房東不同意康姓女教師養貓，但為了讓她有伴而破例同意。（記者許麗娟攝）

康姓女教師的父親（黃衣者）在殯儀館，與房東代理人蔡先生等人商討相關事宜。（記者許麗娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法