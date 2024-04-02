消防法增「工作安全」專章 消防署：11條草案月底前送內政部

去年9月22日屏東明揚工廠大火造成4名消防人員殉職，外界期盼強化消防人員救災安全。（資料照）

2024/04/02 22:41

〔記者徐聖倫／新北報導〕去年9月22日屏東明揚工廠大火造成4名消防人員殉職，外界期盼強化消防人員救災安全，消防署今天下午召開消防法安全衛生專章草案研商會議，針對「消防人員工作安全」新增專章，會議中提出11條草案，預計本月底前送至內政部審理。

消防署參考美國消防協會所訂定的NFPA1500規範，盤點「職業安全衛生法」、「公務人員保障法」、「防護辦法」等重點，考量消防人員的特殊風險及救災任務需求等，提出消防法納入消防人員工作安全專章之11條草案，為消防人員的安全作量身設計，以期提供消防人員最好的保障。

請繼續往下閱讀...

消防署強調，本次會議召集了全國消防機關及各相關部會，並邀請了全國公務人員協會與其他部分協會來參與討論，主要在聽取各單位對於消防安全衛生法制作業的寶貴意見，從消防人員安全需求出發，瞭解各方的想法，並納入後續法制作業精進的參考。

11條草案如下：

1.中央成立諮詢會，研議消防人員安全衛生政策並提供建議。

2.各消防機關成立辦理安全衛生事項的專責單位。

3.各消防機關首長及基層人員，應參相關組織來督導安全衛生執行事宜。

4.各消防機關定期評估安全衛生執行成效、侵害事故發生應通報並做調查紀錄。

5.中央主管機關或委託之團體，得查核地方消防機關安全衛生執行情形，並給予獎勵表揚，或改善及懲處。

6.各消防機關得對所屬人員實施健康檢查，消防人員有接受之義務。

7.各消防機關應對所屬人員實施安全衛生必要教育訓練。

8.各消防機關應考量所屬人員身心狀況，給予合理安全衛生防護措施。

9.各級政府應優先編列安全衛生預算。

10.消防人員之安全衛生保障，本法未規定者，仍然適用保障法等法規。

11.各消防機關執行安全衛生事項如有違規，經限期改善未改，處3至30萬罰鍰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法