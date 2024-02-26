嚴重浪費救災能量 基消感嘆︰無法可罰

基隆市消防局立即派員前往救援，並調動春節值班的所有潛搜人員下海搜救。（記者吳昇儒翻攝）

2024/02/26 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕王姓男子駕車衝進外木山漁港，自行上岸卻未通知搜救人員，直至海面下三天搜救結束，才向警方通報自己並未失聯，嚴重浪費消防隊員的救災量能。基隆市消防局表示，因王男並非主動撥打一一九向消防局求援，不算惡意謊報，若依現行法令並無法可罰。

基隆市消防局指出，有關小年夜外木山漁港小客車落海事件，從案發當（八）日至十一日止，共出動消防隊員四十六人次、救災救護車輛三十八車次、救生艇八船次及義消九人次；雖然災害防救法現已修法通過，對於颱風天冒險登山、垂釣、觀浪等，最後不幸釀災動用救援體系，被救者可能需要為此支付為數可觀的搜救費用，但因當事人並非通報者，並不適用於此案，無法開罰或要求對方支付相關費用。

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另依據消防法規定，濫用一一九報案電話，謊報各類災害或無故撥打一一九，也可處罰鍰；經調查案發當時也非王男撥打電話求助，雖因其未主動告知已經平安，導致浪費大量救災人力、物力，但目前仍查無法源可予以處罰。

基隆市消防局呼籲民眾，如有發生類似車輛落海事件，請主動通知消防或警察機關，並向家人報平安，以免消防機關動員人力搜尋，導致浪費公共資源，也讓家人安心。

除了消防局出動大批人、物力救援之外，警察局也積極查看周邊監視器，釐清王男行蹤，且通報其轄區各單位警政機關進行協尋，沒想到他根本沒有危險，直到返回父親家中，才通報中止協尋；協助的員警也非常無奈指出，確實無法規可以對其裁罰。

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