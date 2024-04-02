與女網友投宿旅館 男摸她臀還虧「屁股怎麼沒有肉？」挨告

嘉義地方法院。（資料照）

2024/04/02 17:00

〔記者林宜樟／嘉義報導〕黃姓男子與女網友A女及其他網友相約出遊，在嘉義市一家汽車旅館投宿，黃男趁A女在床上時，未經同意就抱人，用手摸屁股，還說「屁股怎麼沒有肉？」，A女覺得噁心要他離開，事後報警；黃男被起訴後，嘉義地院依違反性騷擾防治法判黃男有期徒刑4個月，得易科罰金。

判決書指出，黃男與A女透過網路認識，前年11月15日，2人與其他網友相約出遊，投宿在嘉義市某汽車旅館，黃男趁A女躺在床上不及抗拒，趁機摸她的臀部、胸部，親吻脖子和耳朵，A女推開黃男，後來報警。

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黃男坦承，有與對方同住在汽車旅館，但沒有性騷擾，當時只是隔著棉被側抱，沒有摸屁股和胸部，也沒有親吻，如果有性騷擾，為何隔天還繼續出遊，他稱對方應該是因為出遊費用發生爭執，才會誣指他性騷擾。

A女說，她當時躺在床上用棉被蓋著，黃男從背後抱住，用手摸屁股，還說「屁股怎麼沒有肉？」、「怎麼那麼瘦？」，過程中摸胸部下方，親脖子和耳朵，她覺得噁心，甩開黃男，表示關係不到這程度，只是朋友，不要動手動腳，後來黃男就沒有靠近。

法院勘驗A女的錄音檔，而A女也曾與一同出遊的網友，討論黃男是否有對她性騷擾；法官認為依經驗法則，很難想像A女有無端刻意誣陷黃男的動機；而A女也說，事發後，黃男距離遙遠，不會靠太近，因珍惜出遊，才會繼續遊玩；而2人有關出遊費用爭執，金額非巨大，A女應無誣陷被告動機。

法官審理認為，黃男接續觸摸女子臀部、胸部等部位，欠缺對他人身體自主權尊重，造成被害人心理不安全及陰影，且否認犯行，並未與對方和解，依違反性騷擾防治法判有期徒刑4月，得易科罰金。

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