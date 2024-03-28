驚！貨車司機穿女裝 潛入清水、關西服務區女廁偷拍2年

貨車司機穿女裝潛入清水、關西服務區女廁偷拍，被新竹地院判刑。（資料照）

2024/03/28 06:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕大貨車司機蔡胤輝被控從111年起，先變裝穿上女裝後，將微型攝影機放在高速公路清水與關西服務區女廁門縫與台階處，竊錄多名女子如廁過程，新竹地院依無故攝錄他人性影像罪，將他判刑1年6月。

法官調查，男子蔡胤輝從111年9月起，先變裝穿著女裝後，分別將微型攝影機3台，置放於台中市清水服務區、新竹縣關西服務區女用廁所門縫及台階處，分別竊錄多名女子之隱私部位、性影像。

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直到去年8月3日下午，一名女子發現該微型攝影機而報警處理，經警方現場扣得微型攝影機2台，檢警持新竹地院核發之搜索票，對蔡胤輝所駕駛的營業大貨曳引車執行搜索，扣得針孔攝影機、豹紋上衣、洋裝、短裙、黑色內搭長褲、胸罩等證物而查得上情。

法官審酌蔡男為滿足其個人慾望，而竊錄多名婦女如廁時在廁間的非公開活動及裸露的身體隱私部位，對被害人個人隱私及心理健康造成相當程度的傷害，且蔡男先行變裝穿著女裝後，進入關西服務區內之女用公共廁所安裝微型攝影機，可認其犯罪計畫縝密，並非出於一時興起。

再者，被告犯罪時間自111年至112年，時間長達2年，受害人數亦有多人，影響受害女性無法安心如廁，漠視他人隱私權益，所生危害重大，應予以嚴厲非難，且迄未與被害人們達成和解，最後依無故攝錄他人性影像罪判刑1年6月。

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