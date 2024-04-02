郭璽不爽被稱「軍火掮客」怒提告 馬文君這原因獲不起訴

馬文君。（資料照，記者塗建榮攝）

2024/04/02 11:35

〔記者錢利忠／台北報導〕前海軍顧問郭璽不滿國民黨立委馬文君指他涉及尹清楓命案，還說他是「軍火掮客」、「涉海測艦弊案」，向馬文君提出刑、民事訴訟，民事部分求償300萬元，台北地院認為馬是對可受公評之事發表評論，判郭敗訴；刑事部分，台北地檢署查出部分媒體曾評論此事，認定馬並非憑空捏造，今將馬不起訴。

去年9月，馬文君在臉書發文，指郭璽是尹案涉案人之一，到中國發展後，直接轉行當軍火掮客，還指郭服役期間涉及海測艦弊案，「那個年代的海軍黑幕，郭璽幾乎都有份」等內容。

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郭璽認為馬文君侵害他的名譽權，向馬文君提出民事求償300萬元，並刊登澄清啟事。庭訊時，郭璽的律師指稱，馬文君的言論捏造事實陳述；馬文君的律師則主張，馬的言論有依據，也有公開網頁、監院調查報告，她是針對可受公評之事發表評論，無賠償責任。

北院法官審理後認為，郭璽在尹案雖獲不起訴處分，但和尹案確實有牽連，並非完全憑空捏造；綜觀馬文君的發文內容，是對可受公評之事進行適當評論，判郭璽敗訴。郭璽另控告馬涉刑事誹謗罪，北檢調查後也與北院的見解相同，認定馬罪證不足。

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