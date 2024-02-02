不滿被尹乃菁稱是軍火商 郭璽求償300萬法院判敗訴

前海軍顧問郭璽。（資料照，記者塗建榮攝）

2024/02/02 18:24

〔記者張文川／台北報導〕前海軍顧問郭璽，認為媒體人尹乃菁去年公開指郭璽的新華荷公司，代理直布羅陀公司（GL）得標取得台船潛艦技術顧問合約，並稱他是「軍火商」，郭璽認為尹所言與事實不符，侵害他的名譽權，提告訴請尹乃菁賠償300萬元並刊登澄清啟事；案經台北地院審理，今駁回郭璽之訴，尹乃菁免賠。可上訴。

北院審理時，尹乃菁委由律師答辯指出，尹指的是新華荷公司代理直布羅陀公司，再敘述直布羅陀公司以小博大，取得台船潛艦技術顧問，與新華荷公司代理無關，尹所稱郭璽是軍火商，並未損害郭的名譽。

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律師指出，依據另案判決可知，郭璽是新華荷公司的技術總監，協助直布羅陀公司在台人事、法律等事務，且潛艦製造技術，屬軍火等級相當高的事項，使尹足可確信郭璽確實是軍火商。

郭璽的律師則說，軍火商指的是「賣會殺人武器的人」，但郭璽一向從事急難救助的消防設備貿易，未曾仲介軍火生意，且郭璽曾受海軍司令部無償委任，前往海外尋找商源，至於潛艦武器系統則是由其他廠商招標，無郭無關。

郭璽的律師強調，尹乃菁未經查證，就影射郭璽從潛艦國造案中取得武器採購的利益，但實情是直布羅陀公司自行來台競標，新華荷並未代理直布羅陀參與潛艦國造標案，他只提供法律、翻譯、食衣住行等服務。

法官審理後，今認為尹乃菁的言論並未侵犯郭璽名譽人格的故意或明顯過失，判決駁回郭璽之訴，尹乃菁無須賠償，可上訴。詳細判決理由尚未公布。

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