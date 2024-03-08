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馬文君指涉尹清楓命案、當「軍火掮客」 郭璽提告求償300萬敗訴

郭璽（見圖）向馬文君求償300萬元，並要求刊登澄清啟事，台北地院今判決郭璽敗訴，還可上訴。（資料照）

郭璽（見圖）向馬文君求償300萬元，並要求刊登澄清啟事，台北地院今判決郭璽敗訴，還可上訴。（資料照）

2024/03/08 11:57

〔記者楊國文／台北報導〕前海軍顧問郭璽不滿國民黨立委馬文君指他涉及尹清楓命案，還說他是「軍火掮客」、「涉海測艦弊案」等，向馬文君求償300萬元，並要求刊登澄清啟事，台北地院今上午判決郭璽敗訴，還可上訴。郭、馬均未到庭聆判。

馬文君於去年9月29日在個人臉書發文，指郭璽是尹清楓案的涉案人之一，更提及郭璽到中國發展後直接轉行當車火掮客，另外，還指郭璽在海軍服役期間，涉及海測艦弊案，「那個年代的海軍黑幕，郭璽幾乎都有份」等語。

郭璽不滿，指馬文君所述不實，已妨害他的名譽，提告馬文君涉妨害名譽罪，並對她求償300萬元及要求刊登澄清啟事。

民事求償部份，馬文君委任律師指馬的言論都有依據，也有公開網頁、監察院的調查報告，另尹清楓命案以及相關採購案都曾於政論節目中討論過，至今也還有許多人討論，馬是針對可受公評之事發表評論，並無賠償責任。

郭璽的律師指稱，馬文君的言論涉及事實陳述、非意見表達，這兩個東西很不一樣，馬文君涉捏造事實就是妨害名譽。

台北地院審理後，今天上午11時，判決郭璽敗訴，還可上訴。至於郭璽提告刑事部份，檢方尚在偵查中。

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