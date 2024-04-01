逆轉！ 北市府女公務員與上司婚外情 2人判賠人夫30萬確定

高等法院判決逆轉，改判許女、李男應連帶賠償楊男30萬元確定。（記者楊國文攝）

2024/04/01 20:21

〔記者楊國文／台北報導〕在台北市政府任職的許姓女子，被丈夫楊男指控不理會他的反對和感受，一再接受上司李男上下班溫聲接送，公開搞婚外情，還謊稱清明節連假期間欲獨自出遊，享受偽單身的生活，實則赴台大醫院照顧開刀住院的李男，氣得狀告許女、李男應連帶賠償100萬元，一審判楊男敗訴；上訴後，高等法院認為，李男是「繞路」接送許女上下班，且許女在清明節「拋家棄子」照顧李男，難免有肢體親密接觸機會，可見2人關係親密，已侵害楊男的配偶權益，逆轉改判應連帶賠償30萬元確定。

在某國立大學任職的楊男提告主張，和妻子許女結婚10多年，2人育有2名小孩，婚姻生活美滿。

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楊男指控，妻子許女認識時常在媒體受訪曝光的上司李男後，上班突然精心打扮，並早出晚歸，且不顧他的反對，自2021年9月起至2022年6月間，多次搭乘李男駕駛的轎車上下班；2022年3月底，許女向他謊稱，打算趁4月初清明節連假獨自出遊，享受偽單身生活，卻於同年4月2日至5日清明連假期間，前往台大醫院陪同李男住院手術，並照顧其生活起居，棄他和小孩於不顧，同年5月又陪李男回診。

楊男並表示，許女2022年6月22日天黑後，在其住住家附近路旁，與李男在車上單獨相處，並將前擋風玻璃以遮陽錫箔墊遮蔽，當他發現許女在該車內而上前敲打車窗，許女竟下車阻擋他以手機拍攝，並企圖搶奪他的手機，最後李男趁隙脫身離去。

楊男稱，許女和李男交往密切，已超越一般男女社交分際，破壞其婚姻圓滿及幸福，請求法院判決2人應連帶賠償他100萬元。

許女、李男在北院審理時辯稱，李男是基於同事情誼「順路接送」許女上下班，另外，李男因癌症開刀住院，許女是以每天2000元的代價照顧他，但換藥、擦澡等需要肌膚接觸的照護，均由護理師或李男自行處理，2人無不正常交往。

北院審理後認為，楊男未舉證許女和李男間有具體的親密行為，無法認定2人有侵害楊男的配偶權情節重大的事由，判楊男敗訴。楊男不服，上訴高等法院。

高等法院認為，楊男因許女長期接受李男上下班接送，已多次向許女強烈表達反對之意，許女雖承諾不再搭乘楊男的車上下班，但事後仍持續接受李男接送，尤其是李男家住新北市中和區，許女住處是北市文山區，李男應是繞路接送許女上下班，楊男因許女屢次隱瞞、敷衍他，已使夫妻感情及信任關係產生重大裂痕。

另外，高院指出，許女育有2名年幼子女，而且許女照顧開刀住院的李男，除必須需夙夜不懈，盡心照護之外，因李男術後體弱無力，難免有肢體密切接觸機會，如果不是關係親密或具有相當情感基礎，許女應不致於欺騙丈夫楊男，佯稱欲獨自出遊，卻拋夫棄子前往台大醫院陪同李男，可見許女和李男關係匪淺，已逾越一般男女分際，亦嚴重戕害楊男、許女夫妻關係與家庭和諧圓滿。

高院也認為，楊男已多次和許女溝通勿搭乘李男座車上下班，許女不理會，還被楊男發現李男將座車停放路邊，並將前擋風玻璃以遮陽錫箔墊遮蔽，經楊男發現後，許女即下車阻擋，甚至搶奪楊男手機，讓李男駕車離去，顯然許女與李男往來密切，已逾越楊男能容忍程度，破壞2人婚姻幸福，侵害楊男的配偶權法益且情節重大，導致楊男和許女去年1月和解離婚，改判許女與李男應連帶賠償楊男30萬元，全案確定。

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