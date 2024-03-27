人夫與女老闆親密擁抱拍影音 妻怒告獲判賠80萬

嘉義地方法院。（資料照）

2024/03/27 15:38

〔記者王善嬿／嘉義報導〕黃姓男子與妻子結婚8年育有一女，被邱姓花店女老闆延攬擔任行銷總監，2人以商業行銷、業務職責為由，拍攝親密擁抱、撫摸大腿等影音、照片上傳網路，還共同旅遊、在外租屋同居，黃妻憤而提告，嘉義地方法院認為黃、邱二人已構成侵害配偶權之侵權行為，判決須賠償元配80萬元，全案可上訴。

判決書指出，邱女創業經營旅社及花店，因之前工作認識黃男夫妻，因黃男有行銷網路專長，常幫邱女網路直播，2人愈走愈近，邱女2022年延攬黃男擔任花店行銷總監，二人更公開高調，時常在臉書張貼擁抱、旅遊貼文。

請繼續往下閱讀...

黃妻指控，黃男於2023年2月間離家未歸，4月起以各種方式對她家庭暴力及騷擾，甚至強行帶走未成年女兒、拍女兒哭泣影片強迫與其離婚，讓她精神受到重大痛苦、身心受巨大折磨，還因此到身心科就診，認為邱女經營花店，年收入逾千萬元，黃男任花店行銷總監，投資比特幣獲利豐厚等，求償100萬元精神慰撫金。

黃男辯稱與妻子因價值觀差異、子女教養及購置新房問題，數年來爭吵不停，妻子變得歇斯底里，每次工作返家妻子就會藉故與他吵架，他無法好好休息、影響工作，害怕回家僅能暫時借宿外地；與邱女只是事業夥伴，無逾越友情關係，是因業務職責要為花店拍攝宣傳廣告與影片，讓消費者有買花束的衝動，受限經費才由他及邱女扮演情侶拍影片。

法院調查，邱女明知黃男已婚，仍共同旅遊或至汽車旅館，在花店內親密擁抱、跨坐大腿等親密接觸，在外牽手、摟腰如同情侶交往，在網路張貼擁抱照片，及共遊日本、在外租屋同居及發生性行為事實，加上邱女的前夫指證是因邱女、黃男屢屢相逼被迫離婚，有其控告黃男侵害配偶權調解給付45萬元可證其所述。

法官審酌三方受影響情形以及經濟、身分地位等狀況，以及邱女、黃男逾矩行為加劇婚姻傷害，黃男有家庭暴力及堅持離婚，家庭關係難圓滿，黃妻受侵害造成精神承受巨大痛苦等，認為黃妻請求精神慰撫金應以80萬元為適當。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法