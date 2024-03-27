為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

人夫與女老闆親密擁抱拍影音 妻怒告獲判賠80萬

嘉義地方法院。（資料照）

嘉義地方法院。（資料照）

2024/03/27 15:38

〔記者王善嬿／嘉義報導〕黃姓男子與妻子結婚8年育有一女，被邱姓花店女老闆延攬擔任行銷總監，2人以商業行銷、業務職責為由，拍攝親密擁抱、撫摸大腿等影音、照片上傳網路，還共同旅遊、在外租屋同居，黃妻憤而提告，嘉義地方法院認為黃、邱二人已構成侵害配偶權之侵權行為，判決須賠償元配80萬元，全案可上訴。

判決書指出，邱女創業經營旅社及花店，因之前工作認識黃男夫妻，因黃男有行銷網路專長，常幫邱女網路直播，2人愈走愈近，邱女2022年延攬黃男擔任花店行銷總監，二人更公開高調，時常在臉書張貼擁抱、旅遊貼文。

黃妻指控，黃男於2023年2月間離家未歸，4月起以各種方式對她家庭暴力及騷擾，甚至強行帶走未成年女兒、拍女兒哭泣影片強迫與其離婚，讓她精神受到重大痛苦、身心受巨大折磨，還因此到身心科就診，認為邱女經營花店，年收入逾千萬元，黃男任花店行銷總監，投資比特幣獲利豐厚等，求償100萬元精神慰撫金。

黃男辯稱與妻子因價值觀差異、子女教養及購置新房問題，數年來爭吵不停，妻子變得歇斯底里，每次工作返家妻子就會藉故與他吵架，他無法好好休息、影響工作，害怕回家僅能暫時借宿外地；與邱女只是事業夥伴，無逾越友情關係，是因業務職責要為花店拍攝宣傳廣告與影片，讓消費者有買花束的衝動，受限經費才由他及邱女扮演情侶拍影片。

法院調查，邱女明知黃男已婚，仍共同旅遊或至汽車旅館，在花店內親密擁抱、跨坐大腿等親密接觸，在外牽手、摟腰如同情侶交往，在網路張貼擁抱照片，及共遊日本、在外租屋同居及發生性行為事實，加上邱女的前夫指證是因邱女、黃男屢屢相逼被迫離婚，有其控告黃男侵害配偶權調解給付45萬元可證其所述。

法官審酌三方受影響情形以及經濟、身分地位等狀況，以及邱女、黃男逾矩行為加劇婚姻傷害，黃男有家庭暴力及堅持離婚，家庭關係難圓滿，黃妻受侵害造成精神承受巨大痛苦等，認為黃妻請求精神慰撫金應以80萬元為適當。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
精神出軌也不行！人夫牙醫簡訊傳情女同窗 2牙醫都判賠
2024/03/26 20:05

精神出軌也不行！人夫牙醫簡訊傳情女同窗 2牙醫都判賠
想跟老公慢跑總被拒！人妻打開運動App發現外遇女同事氣炸
2024/03/23 11:02

想跟老公慢跑總被拒！人妻打開運動App發現外遇女同事氣炸

南科宜居生活圈 南科人生活秘境在這
孩子3歲妻外遇、小王爽喊「以後我給你騎」 綠帽夫告贏了
2024/03/22 15:39

孩子3歲妻外遇、小王爽喊「以後我給你騎」 綠帽夫告贏了
19歲女當軍人小三上床挨告 養雞老父判連帶賠償25萬
2024/03/22 12:36

19歲女當軍人小三上床挨告 養雞老父判連帶賠償25萬

冠德信義 信義計劃區 稀有雙併成屋豪邸
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播