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電子廠「董娘」怒了！控竹科精密廠女強人偷吃老公 求償500萬

竹科精密廠女強人偷吃電子大廠已婚高階。（情境照）

竹科精密廠女強人偷吃電子大廠已婚高階。（情境照）

2024/03/26 09:55

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹科電子大廠「董娘」陳女指控，某精密公司代表人林女介入她長達36年的婚姻，甚至在新竹縣竹北市買下愛巢與她老公幽會，憤而提告向林女求償500萬元；新竹地院審理後雖僅判賠80萬元，也算是侵害配偶權案件中罕見的高價。

結婚36年的陳女指控，林女明知先生李男已婚，仍利用業務之便，自2007年3月發生性關係，此後維持每週二、四前往摩鐵「床戰」達8年之久，林女進而於2015年間購買新竹縣竹北市住所作為二人私會愛巢，李男並以開會及業務出差為由，以每週二至三次之頻率，由司機開車載至該處所幽會，每週至少發生一次性行為，另二人以每月一次頻率藉業務出差之名至中國蘇州同遊，同住飯店後發生性行為。她憤而對小三求償500萬元。

林女則說，母親患思覺失調症及失智症，常伴有憂鬱及厭食情況，每當狀況惡化，讓她無所適從，只有李男陪同她母親時，能緩和其封閉情緒而有較佳狀態，才會衍生二人交往行為。

法官調查，林女身兼兩家精密公司代表人，年所得約380萬元、名下有財產約2300萬元，綜合雙方身分、地位、經濟情況，以及林女侵權時間之長度、行為態樣及原告所受精神痛苦，認林女應賠償慰撫金80萬元。

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