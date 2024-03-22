為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

孩子3歲妻外遇、小王爽喊「以後我給你騎」 綠帽夫告贏了

徐女在孩子3歲時外遇，老公氣炸提告獲賠6萬元。示意圖。（資料照）

徐女在孩子3歲時外遇，老公氣炸提告獲賠6萬元。示意圖。（資料照）

2024/03/22 15:39

〔記者黃佳琳／高雄報導〕男子阿名（化名）和老婆徐女結婚後生了一個兒子，但徐女卻在孩子3歲時出軌羅姓男子，羅男得知抱得美人歸，開心直喊「以後我給你騎」，阿名得知此事提告求償30萬元，法官判徐、羅兩人應賠6萬元。

判決指出，阿名和徐女於2019年結婚，婚後生了一個孩子，阿名婚後和徐女的相處一直有問題，徐女也在這段時間認識羅男，兩人暪著阿名打得火熱，甚至為了隱暪戀情，刻意不用常見的通訊軟體，而是透過手機遊戲的聊天功能替感情增溫。

2023年某日，阿名意外發現徐女和羅男的貼臉合照，阿名不動聲色蒐證，查到兩人有多次曖昧對話紀錄，甚至兩人交往之初，當羅男得知擄獲徐女芳心時，還開心直喊「以後我給你騎」、「你可以這樣脫褲子給我看嗎」。

阿名和徐女攤牌後，兩人於2023年10月協議離婚，阿名認為自己婚姻破裂都是徐女外遇羅男所造成，因此提告向兩人求償30萬元；鳳山簡易庭審理時，徐女辯稱和羅男的親密合照是在協議離婚時所拍攝，婚姻破裂不是她外遇造成，但法官檢視照片拍攝和曖昧對話時間點，發現並非徐女所說，因此不採信她的說詞，判徐、羅兩人應賠6萬元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
人夫「出軌AI正妹」砸31萬送禮！ 她崩潰：無法理解
2024/03/21 07:32

人夫「出軌AI正妹」砸31萬送禮！ 她崩潰：無法理解
宜蘭業務員外遇女同事！酒醉被妻抓包 LINE親密對話成鐵證
2024/03/18 23:15

宜蘭業務員外遇女同事！酒醉被妻抓包 LINE親密對話成鐵證

石材之魅力！解智贏：建築的靈魂
「我們溜出去睡覺好了」前議員黃郁芬出軌！助理小王判賠40萬
2024/03/10 06:06

「我們溜出去睡覺好了」前議員黃郁芬出軌！助理小王判賠40萬
業務男與女網友接吻照被抓包！判賠15萬給教師妻
2024/03/02 18:40

業務男與女網友接吻照被抓包！判賠15萬給教師妻

一檔基金 為您掌握股利＋債息雙收益
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播