孩子3歲妻外遇、小王爽喊「以後我給你騎」 綠帽夫告贏了

徐女在孩子3歲時外遇，老公氣炸提告獲賠6萬元。示意圖。（資料照）

2024/03/22 15:39

〔記者黃佳琳／高雄報導〕男子阿名（化名）和老婆徐女結婚後生了一個兒子，但徐女卻在孩子3歲時出軌羅姓男子，羅男得知抱得美人歸，開心直喊「以後我給你騎」，阿名得知此事提告求償30萬元，法官判徐、羅兩人應賠6萬元。

判決指出，阿名和徐女於2019年結婚，婚後生了一個孩子，阿名婚後和徐女的相處一直有問題，徐女也在這段時間認識羅男，兩人暪著阿名打得火熱，甚至為了隱暪戀情，刻意不用常見的通訊軟體，而是透過手機遊戲的聊天功能替感情增溫。

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2023年某日，阿名意外發現徐女和羅男的貼臉合照，阿名不動聲色蒐證，查到兩人有多次曖昧對話紀錄，甚至兩人交往之初，當羅男得知擄獲徐女芳心時，還開心直喊「以後我給你騎」、「你可以這樣脫褲子給我看嗎」。

阿名和徐女攤牌後，兩人於2023年10月協議離婚，阿名認為自己婚姻破裂都是徐女外遇羅男所造成，因此提告向兩人求償30萬元；鳳山簡易庭審理時，徐女辯稱和羅男的親密合照是在協議離婚時所拍攝，婚姻破裂不是她外遇造成，但法官檢視照片拍攝和曖昧對話時間點，發現並非徐女所說，因此不採信她的說詞，判徐、羅兩人應賠6萬元，可上訴。

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