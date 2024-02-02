免蹲苦牢！東成醬油孫婿猥褻女經理 法院認證「婚外情」改判

「東成醬油」董事長孫婿周子敬，與女經理在摩鐵求歡遭拒，一審認定是強制猥褻，示意圖。（資料照）

2024/02/02 17:00

〔記者王捷／台南報導〕「東成醬油」董事長孫婿周子敬，3年前載女經理去摩鐵求歡遭拒，一審認定周子敬強制猥褻，判10個月徒刑。他上訴後，律師主張周子敬與女經理「關係匪淺」，女經理發現周妻懷孕後，想停止交往但仍一起去摩鐵，與嚴重的猥褻犯罪不同，二審採信「婚外情」說，改判6個月，可易科罰金，但罕見以一天兩千的罰金，折算刑期。

周子敬是東成醬油董事長的孫婿，身分、地位特殊，在2020年間，開車載女經理去摩鐵，強脫女經理褲襪、裙子並強吻求歡，但是女經理反抗，周子敬恐嚇「你再吵我就揍你」、「舌頭給我過來，不然我要生氣了」等語，還說「要強暴你囉」，這些都被女經理錄音作為證據。

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一審時周子敬否認犯罪，並強調錄音的對話是「情趣」，強調與女經理是「婚外情」的關係，不過並未提出證據。一審判決後，檢察官沒上訴，但他提起上訴並認罪，表示在判決公開後，新聞媒體的報導對他不利，拿出與女經理的對話紀錄、女經理寫給他的感謝狀，證明與女經理關係親密。

律師替周子敬辯護，女經理是得知周妻懷孕，雙方對繼續交往的關係產生矛盾，雖然周子敬的行為欠缺尊重，但兩人關係匪淺，與嚴重強制猥褻行為不同，周子敬希望透過捐助公益的方式展現和解誠意，請求法院量處易科罰金及附條件緩刑。

二審高分院採信親密關係，加上周子敬認罪，所以改判。但周子敬對女經理造成嚴重的身心傷害，在案發後，女經理曾循公司內部管道反應，卻遭漠視，經台南市就業歧視評議委員會評議審定，公司違反性別工作平等法第13條第2項規定，女經理最終離職，拒絕再與被告有任何聯繫。

儘管周子敬符合緩刑條件，但法院考量女經理的創傷，堅持不以金錢為訴訟目的且拒絕和解，顯示其對周子敬的行為無法原諒，所以法院決定不宣告緩刑。

東成醬油是1958年創立，以傳統釀造技術聞名，名模林志玲結婚時，台南市長黃偉哲挑選台南眾多農特產作為嫁妝，其中就有東成醬油。

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