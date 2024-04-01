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迷昏女網友磨蹭射精 他辯「真的沒進去」更一審改判5年6月

台中高分院更一審審理詹姓男子迷姦女網友案，採信其辯稱「真的沒有放進去」，改判5年6月徒刑。（記者陳建志攝）

台中高分院更一審審理詹姓男子迷姦女網友案，採信其辯稱「真的沒有放進去」，改判5年6月徒刑。（記者陳建志攝）

2024/04/01 07:35

〔記者陳建志／台中報導〕台中市詹姓男子2021年某夜約女網友到住處，竟事先購買迷幻藥加入礦泉水，女子喝下後昏昏欲睡，到床上休息就昏睡，詹男卻趁機脫掉女子衣褲，親吻胸部、撫摸下體，還掏出生殖器磨蹭女子下體至射精，二審依以藥劑強制性交罪判處7年徒刑，經上訴更一審強調「真的沒進去」獲採信，改依以藥劑強制性交未遂罪，改判有期徒刑5年6月。

判決指出，詹姓男子2021年8月29日晚間約一名女網友到住處，卻事先購買「T2超強迷幻催眠液」加入礦泉水，女網友因口渴喝了詹男提供的水後，約10分鐘就覺得頭暈、身體無力、好累、好想要睡覺，詹男問「你看起來很累，要不要躺下休息」？女子就在床上睡著。

女網友在審理時表示，意識模糊中有感覺到詹男脫掉她的衣服跟褲子，並說詹男將生殖器插入她的下體，並射精在她的會陰部外面，她並聞到精液的味道，二審依以藥劑強制性交罪判處詹男7年徒刑；詹不服上訴，經最高法院撤銷發回。

詹男在台中高分院更一審審理時坦承，當天是想要追求女網友，並想要和她發生性關係，不過當天「真的沒有放進去」，且事發時仍與其女友互傳訊息，因怕女友隨時會過來其住處，很緊張，所以只在下體外磨蹭，草草了事射精在衛生紙上。

雖然女網友表示，詹男有將生殖器插入她的下體，不過前往醫院採證後發現，女網友內褲褲底及陰道深部均未檢出詹男的DNA，反而檢出詹男以外其他男性的DNA型別，因此法官認為詹男表示「真的沒有放進去」，並非不可採信。

法官考量，詹男已與女方達成調解，賠償女方62萬元，並同意法院對詹男從輕量刑，不過女網友表示，案發後只要看到類似被告體型的異性，就會感到反感、害怕，被告「白白傷害了我，毀了我的一生」，顯見所生危害非輕，依以藥劑強制性交未遂罪，改判有期徒刑5年6月，可上訴。

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