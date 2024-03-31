獨家》謝啟大慘了！誹謗同黨楊世光詐財 判刑3個月

台北地院認定謝啟大未經合理查證即散布不實，有誹謗意圖與故意，依散布文字誹謗罪將她判處3月有期徒刑，可易科罰金9萬元。得上訴。（資料照）

2024/03/31 14:10

〔記者張文川／台北報導〕前立法委員謝啟大，去年8月28日在有29名成員的「新黨第10屆黨代表通訊錄」LINE群組內，發文指責曾代表新黨參選2020年總統大選的楊世光：「以幫忙炒股票方式騙錢」，害她朋友被騙失金350萬元，楊世光認為是遭詐團冒名，謝未合理查證就罵人，他提自訴控告謝啟大妨害名譽；台北地院認定謝啟大未經合理查證即散布不實，有誹謗意圖與故意，依散布文字誹謗罪將她判處3月有期徒刑，可易科罰金9萬元。得上訴。

謝啟大於新黨代表的LINE群組中發文指出，「楊世光在台灣又以公開幫助他人炒股票方式，讓投入的錢無法拿回！」指出她的翁姓朋友由楊指導買賣股，匯款2次共350萬元至楊操作的的炒股帳戶，卻拿不回本金和利潤，請謝幫忙向楊討要；還稱楊在中國已經被追訴「以幫忙炒股票方式騙錢」。

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楊世光認為謝啟大的指控子虛烏有，他的財經專業光環遭人冒名行騙，「金錢爆-楊世光」、「財經楊老師」等假投資、真詐財群組亦是如此，媒體多有報導，翁姓被害人被騙和他根本無關，謝啟大未向他查證，也未問過檢警，就公然散布指責他詐財，貶損他人格名譽，因此提告。

謝啟大辯稱，若不是楊和其團隊所為，在她發言後，楊本應立即與翁聯繫、合理說明，並協同追查冒名行騙者，楊卻1個多月毫無作為，她認為楊縱容詐欺犯罪，自認在群組發言內容均屬有據，並非明知不實。

法官認定，謝啟大未查證確認該投資群組是否真為楊世光主持，依她的智識、社會經驗，理當知道LINE的使用規則並非實名制，謝也可以建議翁報警查明，或打165反詐騙專線查證。但謝卻捨此不為，僅依翁的說詞就公開指責楊，難以認定經過合理查證。

判決指出，客觀上無從推認「金錢爆-楊世光」、「財經楊老師」就是楊世光，謝輕率發言指摘，使新黨群組成員得以閱覽，認定謝主觀上具有誹謗的意圖與故意。

法官認定謝啟大顯然欠缺尊重他人名譽的法治觀念，審酌她不認罪的犯後態度，有誹謗前科，曾任法官、立委，目前在中國有其他收入、獨居等情況，量處3月徒刑。

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