為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

士院首度審理SBL假球案 周暐宸坦承收錢、否認簽賭

前裕隆納智捷球員周暐宸。（記者溫于德攝）

前裕隆納智捷球員周暐宸。（記者溫于德攝）

2024/03/28 19:24

〔記者溫于德／台北報導〕士林地院下午首度開庭審理SBL假球案，先傳喚在押的柯旻豪，以及30萬元交保的陳品銓，兩人均否認打假球；前裕隆納智捷球員周暐宸則坦承兩次收錢各5000元，但否認打假球，也沒簽賭。

士林地院開庭審理SBL假球案，傳喚柯旻豪、陳品銓、周暐宸、邱繼緯、游舜翔、張曉悌、黃品瑄，他們有人否認犯罪、有人部分認罪。

周暐宸坦承兩次收錢各5000元，但否認有配合打假球，也沒有簽賭；周說柯旻豪給他錢的時候沒有給理由，至於吳季穎則是向他借貸，並透過其女友黃品瑄轉帳還錢，他後來才發現匯款對象是邱廷昱（同案被告）。

曾擔任球隊助理教練的邱繼緯，坦承有幫同案被告下注，但否認有賺他們的錢。律師說，柯旻豪、吳季穎知道邱退役後有在玩各類球版，才會請邱幫忙下注，另邱與球員們均為賭客角色，邱並未抽任何水錢及手續費，所以並非組頭，並請法官念在坦承犯行，從輕量刑。

協助吳季穎的被告游舜翔，因人在中國而未到庭。律師表示，士院下次開庭游一定到庭，並指游單純協助吳下注，否認趁機賺取賭資，且游自知行為輕率，願意認罪並繳回犯罪所得，以求處緩刑。

同案被告張曉悌說自己有將遊戲帳號借給吳季穎，但從未幫吳下注，另他收取的錢只是出租帳號的款項，否認是組頭，希望士院從輕量刑；黃品瑄承認有在交往期間，無償幫吳季穎下注，但她並未因此獲利，也後悔犯法，希望士院給緩刑機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
SBL假球案士院下午首開庭 先提唯一在押柯旻豪
2024/03/28 09:56

SBL假球案士院下午首開庭 先提唯一在押柯旻豪
籃球》SBL假球案 法院3/28提訊唯一在押柯旻豪出庭
2024/02/23 13:30

籃球》SBL假球案 法院3/28提訊唯一在押柯旻豪出庭

安南商60副都心．正3房即將完工．價值翻漲
SBL假球案 起訴柯旻豪、吳季穎10球員
2024/02/03 05:30

SBL假球案 起訴柯旻豪、吳季穎10球員
SBL假球案》前裕隆球員10位遭起訴 體育署兩點回應
2024/02/02 16:51

SBL假球案》前裕隆球員10位遭起訴 體育署兩點回應

49萬即簽約住近市府站
SBL假球案》想錢想瘋了？ 前裕隆球員竟然連熱身賽都能下注
2024/02/02 11:44

SBL假球案》想錢想瘋了？ 前裕隆球員竟然連熱身賽都能下注
SBL假球案》在押MVP柯旻豪 首度被提訊
2023/11/24 15:58

SBL假球案》在押MVP柯旻豪 首度被提訊
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播