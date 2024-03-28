士院首度審理SBL假球案 周暐宸坦承收錢、否認簽賭

前裕隆納智捷球員周暐宸。（記者溫于德攝）

2024/03/28 19:24

〔記者溫于德／台北報導〕士林地院下午首度開庭審理SBL假球案，先傳喚在押的柯旻豪，以及30萬元交保的陳品銓，兩人均否認打假球；前裕隆納智捷球員周暐宸則坦承兩次收錢各5000元，但否認打假球，也沒簽賭。

士林地院開庭審理SBL假球案，傳喚柯旻豪、陳品銓、周暐宸、邱繼緯、游舜翔、張曉悌、黃品瑄，他們有人否認犯罪、有人部分認罪。

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周暐宸坦承兩次收錢各5000元，但否認有配合打假球，也沒有簽賭；周說柯旻豪給他錢的時候沒有給理由，至於吳季穎則是向他借貸，並透過其女友黃品瑄轉帳還錢，他後來才發現匯款對象是邱廷昱（同案被告）。

曾擔任球隊助理教練的邱繼緯，坦承有幫同案被告下注，但否認有賺他們的錢。律師說，柯旻豪、吳季穎知道邱退役後有在玩各類球版，才會請邱幫忙下注，另邱與球員們均為賭客角色，邱並未抽任何水錢及手續費，所以並非組頭，並請法官念在坦承犯行，從輕量刑。

協助吳季穎的被告游舜翔，因人在中國而未到庭。律師表示，士院下次開庭游一定到庭，並指游單純協助吳下注，否認趁機賺取賭資，且游自知行為輕率，願意認罪並繳回犯罪所得，以求處緩刑。

同案被告張曉悌說自己有將遊戲帳號借給吳季穎，但從未幫吳下注，另他收取的錢只是出租帳號的款項，否認是組頭，希望士院從輕量刑；黃品瑄承認有在交往期間，無償幫吳季穎下注，但她並未因此獲利，也後悔犯法，希望士院給緩刑機會。

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