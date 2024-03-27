為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

屏東里長邱國江為郭台銘連署賄賂選民 一審緩刑、褫奪公權3年

屏東市豐榮里長邱國江為郭台銘連署賄賂選民，屏東地院判他緩刑，但須褫奪公權，並支付公庫50萬元。（記者李立法攝）

屏東市豐榮里長邱國江為郭台銘連署賄賂選民，屏東地院判他緩刑，但須褫奪公權，並支付公庫50萬元。（記者李立法攝）

2024/03/27 21:47

〔記者李立法、羅欣貞／屏東報導〕屏東市無黨籍豐榮里長邱國江去年涉嫌透過椿腳以每人200元的代價，賄賂選民為總統參選人郭台銘連署，屏東地檢署偵辦後，依違反總統副總統選舉罷免法起訴邱男等人，屏東地院今天審結，法官認為邱國江犯行成立，判刑1年2個月，雖獲緩刑，但須褫奪公權3年，並向公庫支付50萬元。

邱國江得知該判決後表示，很無奈，因實情與起訴及判決內容有所出入，他一定會上訴爭取清白。

屏縣府表示，該案一審判決未達地方制度法第78條停止里長職務的要件，加上判決尚未定讞，也不符第79條解職的條件，邱國江目前的里長職務暫時不受影響。

屏東地檢署去年大選前接獲情資，指邱國江涉嫌於9月底指示吳、張2位椿腳向選民交付空白連署書，要求為總統參選人郭台銘連署即可獲得現金200元報酬，去年11月間經傳訊邱男等人後，檢察官認為邱、吳、張三人違反總統副總統選舉罷免法情節重大，向屏東地院聲押，法官裁定邱、吳2人羈押禁見，張男獲交保。

屏東地院審結，認為邱國江共同犯總統副總統選舉罷免法對連署人期約賄賂使其為特定被連署人連署罪，判刑1年2月，併科罰金120萬元，緩刑3年，應向公庫支付50萬元，及接受法治教育3場次；褫奪公權3年。同案被告吳姓樁腳，判刑1年，併科罰100萬元，緩刑3年，應向公庫支付12萬元，及接受法治教育3場次；褫奪公權2年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
涉為郭台銘買連署書被訴 北投溫泉大亨陳仲明等14被告均認罪
2024/03/25 17:23

涉為郭台銘買連署書被訴 北投溫泉大亨陳仲明等14被告均認罪
北投溫泉大亨陳仲明每份500元買郭台銘連署書 新北檢移士院併案審理
2024/03/25 10:37

北投溫泉大亨陳仲明每份500元買郭台銘連署書 新北檢移士院併案審理

南科宜居生活圈 南科人生活秘境在這
竹縣鎮代會主席牽線！ 宜蘭喜互惠幹部涉賄郭董連署書案 3人被訴
2024/03/20 14:56

竹縣鎮代會主席牽線！ 宜蘭喜互惠幹部涉賄郭董連署書案 3人被訴
幫郭台銘收購連署書 范成連下線11人判2月至6月徒刑
2024/03/20 12:50

幫郭台銘收購連署書 范成連下線11人判2月至6月徒刑

冠德信義 信義計劃區 稀有雙併成屋豪邸
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播