前新北市議員王淑慧詐助理費300萬元 判刑5年定讞啟動防逃

前市議員王淑慧詐領助理費300萬多元；最高法院維持二審見解，依貪污罪對王判刑5年、褫奪公權3年定讞。（資料照）

2024/03/25 11:23

〔記者溫于德／台北報導〕前民進黨籍新北市議員王淑慧從2011年起，涉嫌詐領助理補助費及春節慰勞金；一審原認王詐領335萬多元，依貪污罪重判9年徒刑、褫奪公權5年；二審改認王詐領300萬多元，並曾於檢方偵查時認罪，撤銷改判5年徒刑、褫奪公權3年，犯罪所得沒收，最高法院駁回上訴定讞並通知檢方啟動防逃機制。

王淑慧是在2010年至2022年擔任新北市議會第一至第三屆的議員，王明知直轄市議會議員每人得聘用公費助理6人至8人，且直轄市議會議員每人每月不得超過24萬元，公費助理每人每月支領金額最多不得超過8萬元，也得比照軍公教人員年終工作獎金酌給春節慰勞金。

請繼續往下閱讀...

檢方卻查出王淑慧的犯罪手法有兩種，第一是聘用林姓男子當公費助理，但只給部分助理費，或雖聘用女助理，但女助理擔心影響原本可領的勞工保險金而利用他人名義掛名；第二是聘用姪女、外甥女當人頭助理詐領款項。

法院審理時，王淑慧否認犯行。一審新北地院依證據認定王自行支配使用助理的薪資，且可證明其助理確為掛名人頭，經認定王詐領355萬多元，再痛批王身為市議員卻為謀求私利而知法犯法，依貪污治罪條例中利用職務機會詐取財物罪判刑9年、褫奪公權5年，沒收犯罪所得335萬元；其餘6名被告判刑6個月至2年不等，均獲緩刑。

二審高等法院改認王淑慧詐領300萬多元，並考量王曾於檢方偵查之初，坦承犯行並繳回犯罪所得，直到具保停止羈押才否認貪污犯行，故改判5年徒刑、褫奪公權3年，沒收犯罪所得300萬餘元。最高法院駁回上訴確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法