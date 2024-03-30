男大生告白失敗狠砍學姊 辯稱安眠藥吃太多下場曝

橋頭地方法院依殺人未遂罪判處林男5年8月徒刑，連同法定代理人應賠償學姊165萬5400元。示意圖。（資料照）

2024/03/30 19:57

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市林姓男大生暗戀同校學姊，告白不成竟涉嫌持美工刀割傷學姊頸部、前胸、右上臂。橋頭地方法院依殺人未遂罪判處林男5年8月徒刑，連同法定代理人應賠償學姊165萬5400元。

檢警調查，林男與學姊參加學校社團活動相識，林男暗戀學姊已久，前年5月凌晨透過友人約出學姊告白被拒，當時還有2名女同學作伴，林男悻悻然返回宿舍，拿美工刀後折返，表達要送學姊回宿舍仍被拒絕，林男拿出美工刀割傷學姊頸部、前胸、右上臂，學姊當場血流如注。

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林男友人趕緊制止，另名友人將學姊帶離現場，通報警消協助送醫，經手術縫合傷勢穩定，驚險保住一命。警方於宿舍查獲林男，他辯稱吞食大量安眠藥，揮刀當下神智不清，警方戒護送醫後無大礙，警訊後將林男依殺人未遂、傷害罪移送橋頭地檢署偵辦。

判決書指出，林男辯稱僅傷害故意而無殺人犯意，但醫院函文載明學姊頸部傷口深及筋肉層，若未及時送醫急救，恐出血過多危急性命，林男揮刀下手力道猛烈，致頸部傷口深及筋肉層，且頸部為大動脈所在處，屬於人體重要部位，倘持美工刀砍劃，極可能造成死亡結果，為一般人所能預見。

判決書指出，林男砍下第一刀後，還從後追上，再朝學姊揮砍兩刀致前胸、右上臂切割傷，足見殺意之堅，確有殺害犯意甚明，林男辯解之詞不足採信，且林男案發前返回宿舍，擅取舍監美工刀行凶，預謀犯案且揮刀數次，具有殺人犯意，也未與學姊達成調解或賠償，學姊及家屬當庭請求從重量刑，判處林男5年8月徒刑。

判決書指出，學姊對於林男犯下殺人未遂罪，造成她身心受創，向法院提起民事賠償380萬5400元，橋頭地方法院認定林男故意侵害學姊身體權，但考量林男為大學在學生，無收入與財產，參酌兩造判決出爐，林男連同法定代理人，應賠償學姊165萬5400元。全案可上訴。

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