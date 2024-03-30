托嬰中心男嬰猝死評鑑優等被監院糾正 台中社會局：已修正評鑑計畫

托育人員疑將嬰兒固定在搖籃中，並疑似將毛巾塞入其口中。（翻攝自爆料公社）

2024/03/30 18:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕針對台中私立托嬰中心2018年發生男嬰猝死案，當年評鑑竟仍列優等，監院糾正台中市社會局。社會局今表示，市府已修正托嬰中心評鑑計畫，若要獲得績優，必須是上次評鑑以來均無「限期改善」與「違規紀錄」，若獲得優、甲等，事後有違規情事得以撤銷；另外，市府針對托嬰中心每年4次無預警稽查，並抽閱監視器畫面，委託輔導團每年2-4次至托嬰中心訪視輔導，以強化保障兒少權益。

台中西屯區一間托嬰中心在2018年9月驚傳10月大男嬰窒息身亡，事後家長調閱監視器畫面，未發現虐嬰情事，卻意外發現2名幼兒園師利用毛巾綑綁、塞嘴來固定嬰兒，氣得向社會局檢舉並公佈影片。

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對於托嬰中心發生男嬰猝死，評鑑仍優等遭監察院糾正，社會局也說，針對疑似不當對待案件，該局必要時將邀集專家學者協助認定。違法業者除予以罰鍰或限期改善，也將由輔導團及專家學者密集訪視輔導；情節嚴重者須退出準公托、廢止立案登記。

社會局補充，市府社會局2022年後修正「台中市政府處理違反兒童及少年福利與權益保障法事件統一裁罰基準」，並訂定裁罰參考表，審酌行為人動機、手段、行為結果及犯後態度等綜合調查結果，作為行政處分依據，並分別依個案不同情況加重處分額度，維護裁罰適當性與公正客觀。同時也修正保護處理機制及流程，強化托育場域兒虐案件通報及調查處理等行政作為。

托育人員疑將孩子放置在陽台睡覺，並綑綁雙腿。（翻攝自爆料公社）

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