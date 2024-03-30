藏豪宅區內販毒給竹科人、上班族 無前科男子被逮收押

41歲蔡男租屋處搜出6.55公斤毒品。（記者洪美秀翻攝）

2024/03/30 13:28

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市警察局第三分局接獲線報指稱，有人在新竹市某豪宅區內租屋處分裝並販售三級毒品，警方組專案小組暗中追查，發現購毒者都是正常上班族，後埋伏蒐證，拍到41歲犯嫌蔡姓男子趁深夜到社區公園與人交易，並在蔡男的租屋處搜出6.55公斤三級毒品，並將蔡男送辦，經檢方聲押獲准。

警方指出，此次由檢察官張馨尹指揮偵辦，並鎖定蔡男涉案，因蔡男沒有刑案前科紀錄，並選擇在新竹市某豪宅區周邊租用一間舊公寓避人耳目，且在租屋處將毒品分裝後，再對外販售給不特定人得利。

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警方發現，來跟蔡姓男子買毒的幾乎都是正常上班族或從事服務業等有正當工作者，也都非列管毒品人口或有刑案紀錄者；據了解，購毒者有竹科人、房仲等，找上蔡姓男子買毒都是看中他沒前科相對安全，也因無人想出面檢舉，警方調查過程遭遇瓶頸。

後來警方決定派員長期駐點在該豪宅區內調查，並利用科技設備積極蒐證，期間發現每天晚上及深夜時分蔡男均會外出，於社區周邊公園或小巷弄內與不特定人交易毒品，時而會引導購毒者進入租屋處內停留數分鐘，疑似交易較大量毒品，經警方長期蒐證同時訪查到關鍵證人，持新竹地方法院及新竹地檢署所核發搜索票及拘票逮人。

警方利用蔡嫌出面進行毒品交易時，埋伏員警一擁而上逮捕蔡嫌，再帶同前往租屋處執行搜索，當場查獲第三級毒品甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）及愷他命總重達6.55公斤、分裝完成毒品咖啡包118公克、封膜機、點鈔機、分裝袋、犯罪所得12萬餘元等犯罪證物，一併扣案偵辦，並持續追溯毒品來源，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送承辦檢察官複訊後，並向法院聲請羈押禁見獲准。

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41歲蔡男租屋處搜出6.55公斤毒品。（記者洪美秀翻攝）

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