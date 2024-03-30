潮牌公仔店掩護 牆壁夾層藏電子菸油

警方查扣電子菸油。（記者王冠仁翻攝）

2024/03/30 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕廿五歲陳姓女子平時抽電子菸，還買有大麻成分的電子菸油，警方循線到她住處與上班處所搜索，發現她老闆、經營公仔店的四十三歲陳姓男子，也在店內後方倉庫販賣電子菸油。警方在倉庫及牆壁夾層搜出二六三○瓶電子菸油，也在陳女的身上搜出兩個含大麻成分的電子菸油，將兩人分別依依違反藥事法、毒品罪嫌送辦。

台北市刑警大隊根據一宗毒品案溯源追查，發現陳女吸食含大麻成分的電子菸油，警方本月十四日到陳女住處查緝，查獲兩瓶含大麻成分的電子菸油；警方再前往她上班、位於信義區巷弄內一家潮牌公仔店搜查，意外發現她的陳姓老闆，居然也掛羊頭賣狗肉，利用公仔店當掩護販賣電子菸油。

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警方查出，陳姓老闆經營的公仔店，店內擺放相當多庫柏力克熊公仔，乍看之下跟一般潮牌店無異。不過，店內後方倉庫別有洞天，原來他與熟客相約在此交易電子菸油，倉庫還設有展示櫃，擺放各式口味菸油，不少顧客紛紛「呷好道相報」。

警搜出2630瓶 老闆店員送辦

警方在倉庫及牆壁夾層內搜出二六三○瓶電子菸油，陳姓老闆聲稱菸油是以每瓶三百五十元，由中國淘寶網買來，他以七百元販售。警方估算若這批菸油賣出，他就能大賺九十二萬元。

警方呼籲，菸害防制法修訂後，電子菸已全面禁止製造、販售或使用，含尼古丁的電子菸油屬禁藥，輸入販賣者都會違反藥事法。

陳男店面擺放相當多的庫柏力克熊公仔。（記者王冠仁翻攝）

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