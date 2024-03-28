一年平均1萬名少年犯 竊盜犯罪最大宗

立法院司法及法制委員會28日召開「青少年法治教育與犯罪防制成效」專題報告。（記者吳政峰攝）

2024/03/28 22:47

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院司法及法制委員會28日召開「青少年法治教育與 犯罪防制成效」專題報告，警政署表示，2014年至2023年的少年犯罪人數，平均每年約1萬人，其中以竊盜案占比最高，達18.75%，詐欺居次，為13.69%。

警政署統計，2014至2023年少年犯罪人數平均每年約1萬人，以2018年8893人最低，2015年1萬1002人最高，性別比率男性介於83.95%至86.40%，女性為13.60%至16.28%。以「竊盜」占比18.75%最高，其次依序為「詐欺」（13.69%）、「毒品」（11.22%）、「傷害」（11.17%）等，以上4案類合計約占55%。

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警政署表示，近年青少年犯罪自傳統住宅及汽機車竊盜，轉移至竊取單價較高及體積較輕薄的3C物品；詐欺案件因詐騙集團以短期可輕鬆賺取大量錢財、被捕刑責輕等誘因，吸引觀念偏差少年加入，擔任取款車手；毒品案件則針對危害較大的源頭案件進行重點查緝；傷害案件因校園霸凌事件受學校及家長重視，積極通報。

警政署指出，為防制少年犯罪，行政院及司法院組成「少年事件政策協商平臺」、「兒童及少年福利與權益推動小組」、「強化社會安全網第二期計畫」、「新世代反毒策略」、「預防少年兒童犯罪方案」、「暑期保護青少年－青春專案」等跨院際及跨部會機制，強化與教育、社政、衛生、法務、司法等網絡單位協調聯繫。

而因應少輔會行政先行新制上路，警政署也修正「警察機關防制少年犯罪工作計畫」，發現少年有偏差行為時，通知權責單位辦理輔導；掌握易遭成年人吸收從事犯罪之高關懷少年名冊，並進行關懷訪視；強化並落實少年涉入幫派組合、施用毒品、詐騙車手依據有關計畫，溯源追查背後不法分子；強化教警合作，針對少年學生易涉或被害案類，結合相關單位辦理校園宣導與法治教育。

此外，各地警察機關也擬具轄內少年犯罪狀況分析報告，據以規劃因應策略，提升偵防成效；適時協請少年法院透過其強制力，要求裁定家長參加親職教育，並落實追查成年共犯身分。

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