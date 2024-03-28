少年詐欺犯突破6000件 169人接受感化教育

立法院司法及法制委員會28日安排「青少年法治教育與犯罪防制成效」專案報告。（記者吳政峰攝）

2024/03/28 11:53

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院司法及法制委員會28日安排「青少年法治教育與犯罪防制成效」專案報告，根據司法院統計，少年詐欺犯從2018年的3254案逐年增加，到了2023年已暴增至6323案，而少年法院裁定接受感化教育的人數，則從2018年的123人略增至2023年的169人，而因詐欺並非本刑5年以上重罪，並無應移送地檢署偵辦的案件。

司法院統計，少年法庭新收案件數逐年增加，2018年為1萬4830件，到了2023年暴增至2萬1504件，成長1.45倍，其中少年詐欺犯的人數，也從3254人激增至6323人，成長1.94倍，詐欺佔新收案件數的比例則從21.94%增加到29.4%，顯示除了少年犯罪數不斷增加，詐欺的比例更是逐年上升。

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而2018年至2022年間裁定保護處分的總數，由1254件逐年上升至1665件，其中裁定訓誡數量從116件上升至244件；訓誡及假日生活輔導從252件增至300件；保護管束自589件增加到755件；感化教育數量從123件上升至169件。

司法院說明，少年法院調查後若認少年所涉犯詐欺情節較為輕微，家庭、就學或就業、交友狀況及身心理發展皆穩定、良好，無須其他資源介入協助，得依少年事件處理法第29條規定裁定不付審理並予以告誡；交付法定代理人或現在保護少年之人嚴加管教；或轉介福利、教養機構、醫療機構、執行過渡性教育措施或其他適當措施處所為適當輔導。

司法院表示，若經調查後認少年實需受保護處分為合適時，則依少事法第42條第1項規定，裁定訓誡並得予以假日生活輔導；交付保護管束得命為勞動服務、感化教育。2018年至2023年間的詐欺事件轉向處分有逐年上升趨勢，少年法庭在決定進行何項保護處分前，可透過少事法第44條進行交付觀察，以瞭解少年在此一期間內的自我改善狀況。

司法院強調，依少事法第27條第1項所定，應移送地檢署的絕對移送案件，是犯最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪者，但刑法第339條等詐欺罪的法定刑皆不是5年以上，故少年涉犯詐欺事件並不適用。

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