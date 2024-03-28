3/28 威力彩、今彩539頭獎均摃龜！

威力彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

2024/03/28 22:13

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月28日）開獎的第113000076期今彩539頭獎、第113000026期威力彩頭獎均摃龜。

第113000026期威力彩中獎號碼為「第一區：02、09、15、19、24、31。第二區：04」，頭獎摃龜，貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共28注中獎，每注可得2萬元；伍獎共173注中獎，每注可得4000元；陸獎共1410注中獎，每注可得800元；柒獎共2755注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬5171注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬8479注中獎，每注可得100元；普獎共3萬4334注中獎，每注可得100元。

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第113000076期今彩539中獎號碼為「01、10、16、26、29」，頭獎摃龜；貳獎共197注中獎，每注可得2萬元；參獎共6993注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6414注中獎，每注可得50元。

第113000076期39樂合彩中獎號碼為「01、10、16、26、29」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共254注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1285注中獎，每注可得1125元。

第113000076期3星彩中獎號碼為「315」，壹獎共160注中獎，每注可得5000元。

第113000076期4星彩中獎號碼為「6960」，壹獎共6注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

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