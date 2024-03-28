南市公布第35批酒駕累犯 22人遍布14區

南市今日公布第35批酒駕累犯名單相關資訊。（南市交通局提供）

2024/03/28 09:57

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市今（28）日公布第35批酒（毒）駕累犯名單，這次公布22名累犯違規人，其中新化區有3名最多，目前累計已公布439人，警惕民眾「醉不上道」，以免遭罰及公布姓名，甚至害了自己也害了別人生命。

南市交通局這次公布違規地點，分別在新營區2名、安平區4名、新化區3名、南區1名、麻豆區2名、中西區1名、安定區1名、北區2名、下營區1名、山上區1名、新市區1名、官田區1名、善化區1名及學甲區1名，依法公布姓名、照片及違法事實等資訊。

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交通局表示，酒駕新法已於2022年3月31日上路，依規定，酒駕違規除了有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處分外，累犯者還會被公告姓名、照片及違法事實，資料公布於交通局網站專區，由交通事件裁決中心定期上傳名單。

交通事件裁決中心呼籲「喝酒不開車，開車不喝酒」，駕駛人若有需求，可找代駕服務或搭乘大眾運輸，以確保平安返家。酒駕除了可能涉及刑法公共危險罪以外，違規人並有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處罰，所駕駛的車輛也會連帶受到吊扣車牌2年的處分，違規累犯者更會被公告姓名、照片及違法事實，提醒駕駛人於飲酒後切勿開車。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

南市今日公布第35批酒駕累犯名單相關資訊。（南市交通局提供）

南市今日公布第35批酒駕累犯名單相關資訊。（南市交通局提供）

南市今日公布第35批酒駕累犯名單相關資訊。（南市交通局提供）

南市今日公布第35批酒駕累犯名單相關資訊。（南市交通局提供）

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