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台北市公告酒駕累犯 男2度拒測遭罰36萬

台北市交通事件裁決所公告第44次酒駕、毒駕累犯名單。（裁決所提供）

台北市交通事件裁決所公告第44次酒駕、毒駕累犯名單。（裁決所提供）

2024/03/17 17:27

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市交通事件裁決所第44次公告公告酒（毒）駕累犯，名單共有32人，包含酒駕累犯2次27名、酒駕累犯3次3名、酒駕累犯4次1名、酒駕拒測累犯2次1名。當中2度酒駕拒測的累犯陳建銘，被處罰鍰36萬元，汽、機車駕照也已註銷。

裁決所表示，此次公告酒駕累犯2次27名、酒駕累犯3次3名、酒駕累犯4次1名及酒駕拒測累犯2次1名。當中罰鍰最高者為陳俊銘，因為其是第2次酒駕拒測，按前次金額加罰18萬，共處罰鍰36萬元，罰鍰已繳納，且其汽、機車駕照業已註銷在案。

裁決所指出，本次公告名單中，25件已經結案，4件辦理分期，剩下3件為結案者則全數移送強制執行，移送金額為20萬5千元。

裁決所提醒，依據現行法規，只要駕駛有酒駕違規行為，除了要面臨高額罰鍰外，還會吊扣機車駕照1年、汽車駕照2年，並吊扣牌照2年及代保管車輛，切勿心存僥倖；因酒駕肇事使人重傷或死亡，得依規定没入該車輛；罰鍰逾期未繳納者，依法移送辦理強制執行；而酒測值達0.25mg/L以上即涉公共危險罪，警方依規定移送司法機關辧理。

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