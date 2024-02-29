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酒駕累犯重考照加嚴 3/1酒癮治療需取得完成證明書

酒駕累犯自明日起將面臨更嚴格規範，加強醫療介入並需取得證書。（記者劉慶侯翻攝）

酒駕累犯自明日起將面臨更嚴格規範，加強醫療介入並需取得證書。（記者劉慶侯翻攝）

2024/02/29 16:49

〔記者劉慶侯／台北報導〕為更嚴格防制與防範酒駕情事，自明（1）日起，曾酒駕遭吊銷駕照2次以上者，若想要重新考領駕照，需接受酒癮評估並完成治療。並得至中央衛生主管機關評鑑合格的醫療機構，接受12個月且至少12次的酒癮評估治療，取得完成證明書。

警方表示，為有效防制酒駕行為，原訂對重複（2次以上）酒駕族群，施以醫療介入。但為更嚴格取締和規範酒駕行為，交通部修正「酒駕防制教育及酒癮治療實施管理辦法」並將於3月1日施行。

警方表示，新規定將原本酒駕受吊銷駕駛執照處分達3次以上，於重新申請考領駕駛執照前應接受酒癮評估治療之規定，修正為曾酒駕遭吊銷駕照2次以上者，於重新申請考領駕駛執照前，需接受酒癮評估並完成治療。

欲重新考領駕照者，除完成酒駕防制教育訓練外，應至中央衛生主管機關評鑑合格的醫療機構，接受12個月且至少12次的酒癮評估治療，並取得完成證明書，盼能藉此杜絕酒駕違規發生。

北市警交通大隊表示，統計113年1月至2月25日，取締酒駕684件，酒駕交通事故40件，與去年同期減少8件（下降16.7%），充分展現酒駕執法成效。

另北市警局為防制酒駕交通事故，採取三階段防制酒駕作為「事前宣導、事中執法、事後溯源」，透過事前宣導「酒後不開車，翌日宿醉不上路」觀念，提高民眾切勿酒駕認知，減少違規行為。

北市警表示，為貫徹「酒駕零容忍」政策，心，呼籲酒後以「指定駕駛」、「酒後代駕預約」及「代客叫計程車」等方式安全返家，並要留意喝酒隔日之宿醉也會嚴重影響駕駛時的判斷力與反應能力，以保障自身及他人安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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