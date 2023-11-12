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酒癮治療 政府有補助

邱姓男子第11次酒駕被抓，法官依公共危險罪判他1年7月徒刑。（民眾提供）

邱姓男子第11次酒駕被抓，法官依公共危險罪判他1年7月徒刑。（民眾提供）

2023/11/12 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕彰化一名「酒駕慣犯」在自己第十次酒駕被判刑十一月當天，竟再度酒駕被逮，第十一次酒駕被法官宣判刑度更重的一年七月徒刑。三軍總醫院藥酒癮防治中心主任黃三原表示，這類病人大腦被酒精綁住了，明明曉得不對，但就是控制不了，屬於嚴重型酒精使用障礙症，需要積極治療，政府也有提供補助，不必擔心醫療費用。

積極治療不必擔心醫療費

黃三原說，嚴重型酒精使用障礙症以後可能還會繼續酒駕，臨床上十幾次大有人在，可進一步分為兩種類型，一種失去正常功能，無法工作，多半都被吊銷汽機車駕照。

另一種還有能力工作，但可能合併使用毒品或其他藥物，必須飲酒，否則無法正常作業，有些個案上班時喝了藥酒，下班時就被警察逮到。

黃三原提到，一般來說，社會菁英份子發生酒駕，不會這麼多次，一而再、再而三酒駕的人，通常是相對弱勢的「做工的人」，例如零工、粗工、泥作、木工、水電等從業人員，當事人也知道不對，但就是無法控制自己，像有個案坐牢十年出來再犯，試問誰願意好不容易出監，又要被關？

黃三原指出，這些病人腦袋生病了，要耐心提供行為矯正治療，為減輕酒癮個案就醫經濟負擔，衛福部每年持續辦理「酒癮治療費用補助方案」，補助每人每年四萬元，醫師會視病人狀況，像是用藥服從度等給予協助。

根據衛福部資料，六十五歲以下（含）男性，若每週飲酒量超過十四單位或每次喝酒場合超過四單位；大於六十五歲男性與所有女性，若每週飲酒量超過七單位或每次喝酒場合超過三單位，就要注意已是飲酒過量。一單位約等於十公克純酒酒精，相當於一瓶三五○c.c.的罐裝啤酒或四分之一瓶保力達、維士比。

衛福部也指出，過量飲酒若未適當控制，可能變成問題性飲酒者，三分之一到二分之一會成為酒精濫用與依賴者，一旦停止或減少喝酒會出現冒汗、噁心、顫抖、焦慮、坐立不安、幻覺和癲癇等戒斷症狀，建議至精神科治療。

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