酒駕第4度判關 當天照喝／關不怕 第11次被逮 重判1年7月

邱姓男子第11次酒駕被抓，法官依公共危險罪判他1年7月徒刑。（民眾提供）

2023/11/12 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕真是關不怕！彰化縣邱姓男子先前因酒駕被逮了九次，皆遭判刑並曾三度入獄，他卻不知悔改，今年二月間第十度酒駕，彰化法院將他判處十一月徒刑，沒想到他在判決當晚卻又第十一次酒駕被逮，法官認為邱男視法律如無物，日前再依公共危險罪將他重判一年七月徒刑。

法官：視法律如無物

判決書指出，五十五歲邱男從事重型機器拆除工作，今年六月十四日晚間，他在工地飲酒後騎乘機車上路，遇警方攔查，測得其吐氣酒精濃度達每公升○．六六毫克，依公共危險罪嫌移送法辦。

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彰院法官審理時發現，邱男近十二年來竟有十一次酒駕紀錄！第一次發生二○一一年九月，被判處罰金五萬元；同年十二月再度酒駕被查獲，判刑二月得易科罰金；二○一二年則酒駕三次被逮，分判三月、四月、五月皆得易科罰金。

二○一三年他又酒駕二次，分別判刑六月（得易科罰金）、九月，邱男首次入監服刑；二○一五年再次酒駕被逮，被判刑十月，第二度入監；二○一七年重蹈覆轍，再判十一月徒刑，邱男第三度入監。

警搖頭：怎麼又是你

到了今年二月，邱男第十度酒駕被查獲，判刑十一月，未料就在六月十四日宣判當天，他第十一度酒駕被逮，讓逮捕他的員警直搖頭道：「怎麼又是你！」

法官認為邱男十二年來共十一次酒駕，雖均未曾肇事，但不應心存僥倖，而邱男又於前案判決當日，再犯第十一次酒駕，足以認定他視國家禁絕酒後駕車的法律規範如無物，重判一年七月有期徒刑。

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