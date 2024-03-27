71歲獨居翁南投掃墓遇雜草火災 疑逃避不及喪命

許姓老翁開的轎車，就停在爽文17號公墓入口的路邊。（民眾提供）

2024/03/27 17:28

〔記者陳鳳麗／南投報導〕家住台中市的71歲許姓老翁，23日回南投縣中寮鄉爽文公墓掃墓卻失蹤，該公墓當天有發生火災，26日卻發現他倒臥在他人祖填的墓碑前，身體有灼燒痕跡。南投縣消防局火場調查後指出，研判許翁看到下方發生火災來不及逃，嗆昏倒下，身體受輻射熱灼燒而釀意外，真正死因待檢警會同法醫相驗釐清。

獨居台中市的許姓老翁，23日獨自回爽文17號公墓掃墓，該公墓發生雜草火災，爽文消防分隊趕至並請求支援，因同時間爽文地區另有公墓也發生火災，爽文分隊趕往另處公墓滅火，該處由支援的中寮消防分隊持續滅火，雜草火災焚燒的範圍大，消防人員在確定火完全熄滅後即返隊，當時沒有發現有人倒臥在該墓地。

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許姓老翁在南部工作的兒子，原與父親相約25日碰面，但父親未現身，用手機定位發現其父在爽文地區，懷疑父親回鄉掃墓，得知該公墓曾發生火災，先報案協尋，當天傍晚也與其他親人到爽文公墓找尋，但找到深夜11時未有所獲。

昨日上午有民眾到該公墓掃墓，掃完墓走下來後，發現疑似有人倒在一處墓碑前，趕緊下山到公墓下方的爽文消防分隊報案，而此時許姓老翁的家人也持續在公墓找尋，正好也發現許姓老翁倒在一處墓碑前，派出所員警會同消防人員到場後，許翁的家人從倒臥者的外型特徵，及身上的證件，指認就是失蹤3天的許姓老翁。

南投縣消防局火場調查，由於許翁家的祖墳周圍沒有被火燒過的痕跡，初步研判許男看到下方雜草燒起來，拔腿逃到距離他家祖墳約15至20公尺處，被濃煙嗆昏倒下，身體有受輻射熱灼燒。不過，真正死因仍有待檢警會同法醫相驗釐清。

南投縣消防局指出，2、3月份的公墓火災多達260多件，23日全縣就有50多件，消防隊員幾乎是馬不停蹄滅火，而很多民眾認為墓地空曠，萬一有雜草燒起來，由於雜草延燒速度極快，往往看到時已來不及逃，建議掃墓民眾最好不要在墓地燒金紙，另也請公所在雇工除雜草時，能一併編列清理預算，要求除草工將割除的雜草清走。

南投縣中寮鄉爽文17號公墓，23日發生公墓火災，大片墓地燒成焦黑。（南投縣消防局提供）

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