不要再燒了！彰化縣公墓一天29起火災 操翻打火兄弟

民眾提早掃墓‧也讓彰化縣一整天傳出29起的公墓火災，讓消防人員忙壞了。（彰化縣消防局提供）

2024/03/23 20:48

〔記者劉曉欣／彰化報導〕雖然距離清明節還有10多天，許多人都已經提早掃墓，也讓彰化縣今天一整天傳出29起的公墓火災，其中，位於八卦山脈一帶的公慕，在風力助長下，讓火苗跳躍出現飛火情況，讓消防人員忙壞了！

彰化縣消防局長施順仁表示，今年清明節因為是4天連假，很多民眾紛紛提早掃墓，消防人員也前進公墓進行宣導，希望民眾不要用火，但今天全縣還是傳出29起的公墓火災，其中有7件因位於彰化市、員林市與芬園鄉的山區，分別為彰化市第一、二、四、六公墓，員林市第一、三公墓，以及芬園第一公墓，出動滅火的人員較多。

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施順仁指出，由於連日沒有下雨，加上風大助長下，也讓公墓火災的火苗出現飛火，尤其山區公墓可能地形崎嶇或是通道狹小，都可能讓消防車輛不易進入，這都增加救災的困難度。

因此，近年來彰化縣消防局都有出動空拍機到公墓來進行廣播宣導，同時也作為高空監控，也就是由空拍機先行視察公墓火災的狀態與面積，再來研判要派何種救災車輛進入，如何佈水線才能有效滅火，避免繼續延燒。

施順仁呼籲，請民眾清明祭祖掃墓也做好防火，最重要的就是不要用火，做到「除草不用火」、「紙錢不燃燒」、「爆竹不燃放」、「菸蒂不亂丟」與「垃圾要帶走」，就可以避免林野墓地火災的發生。

民眾提早掃墓‧也讓彰化縣一整天傳出29起的公墓火災，讓消防人員忙壞了。（彰化縣消防局提供）

民眾提早掃墓‧也讓彰化縣一整天傳出29起的公墓火災，讓消防人員忙壞了。（彰化縣消防局提供）

彰化縣消防局出動空拍機前進公墓進行宣導，同時作為高空監控。（彰化縣消防局提供）

民眾提早掃墓‧也讓彰化縣一整天傳出29起的公墓火災，讓消防人員忙壞了。（彰化縣消防局提供）

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