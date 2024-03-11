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揮別消防員掃墓火警殉職陰霾 屏縣今年減少近200件雜草火警

揮別消防員掃墓火警殉職陰霾，屏縣今年減少近200件雜草火警。（記者蔡宗憲攝）

揮別消防員掃墓火警殉職陰霾，屏縣今年減少近200件雜草火警。（記者蔡宗憲攝）

2024/03/11 16:04

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣每年總有掃墓放火燒雜草的陋習，令縣內消防弟兄疲於奔命，去年更因此釀成一名消防員支援打火過程殉職，屏縣府透過宣導及執法防治下，今年比起同期減少198件，屏縣消防局也呼籲民眾掃墓勿貪圖一時便利。

屏縣去年掃墓旺季（1至3月）雜草火警多，一名消防隊員更因為大量支援恆春公墓火警執勤過程，被重達5噸的水廂車壓成重傷不治，當時便祭出《消防法》、《空氣污染防制法》、「放火罪」等法令來提醒民眾，今年也收到不錯成效。

屏縣消防局統計，縣內今年1、2月份墓地火災、雜草火警的案件數量有增長的趨勢，但若與去年1月比較減少126件、去年2月比較減少72件，總計同期減少198件。

屏縣府指出，掃墓星星之火可以燎原，無論是燒雜草或金紙飛散引燃，都讓消防隊員疲於奔命，會要求公務管理單位確實執行巡查，不要再有用火引發火災行為，民眾在公、私墓地可使用現場大型垃圾桶、取水點，整地時切勿用火焚燒雜草，如經查獲將依消防法罰處3千元以下罰鍰；另環保單位亦可依《空氣污染防制法》，針對燃燒雜草造成空氣污染罰處5千至10萬元。

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