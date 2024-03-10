掃墓不燒墓！燒雜草焚紙錢釀火災 台中消防局開罰

民眾掃墓燒紙錢引發火災。（台中市消防局提供）

2024/03/10 22:55

〔記者許國楨／台中報導〕清明節將至，民眾陸續開始掃墓祭祖，但有鑑於清明期間公墓雜草火警頻傳，台中市消防局啟動清明專案，積極防治山林田野火災隨時監控，並針對民眾不慎引燃火警，依消防法開罰，昨天已祭出2張舉發罰單各開罰3000元，將持續嚴格執法強力取締，保障人民生命財產。

台中市消防局表示，清明期間公墓雜草火警頻傳，已啟動清明專案，積極防治山林田野火災發生，除要求各大隊、分隊加強宣導及公墓駐點、巡邏外，更投入無人機進行科技執法、隨時監控，而昨天已祭出2張舉發罰單，分別是烏日區第六公墓火警，另一件是南屯區永春路雜草火警。

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其中七旬老翁是在南屯區永春路旁燃燒雜草，另有一對夫妻則是在烏日第六公墓燃燒紙錢，不慎引燃雜草釀災，都當場依違反消防法第14條田野引火之規定開罰3000元，呼籲民眾切勿心存僥倖，以身試法，基於維護公共安全，保障人民生命財產必要，將持續嚴格執法，強力取締隨意引火焚燒之行為人。

消防局表示，民眾掃墓祭祖焚燒冥紙、點燃線香等用火行為，一旦不小心，在風勢助長下容易引起雜草火警，傷及掃墓民眾，造成空氣嚴重污染，甚至波及鄰近民宅，山林田野引火焚燒致發生火災行為者，除依消防法、空污法開罰外，也可能觸犯刑法公共危險罪，最高可處7年以下有期徒刑，不得不慎。

另為提昇無人機救災效能，消防局持續擴大培訓同仁取得無人機專業證照，截至目前已有71名消防員取得飛手證照，目前配備空拍無人機共16台，其中8台具備廣播功能，將派遣無人機到各主要墓地空拍巡邏警戒，隨時監控並取締引火焚燒雜草等違法行為，強化執法決心。

民眾掃墓燒紙錢引發火災。（台中市消防局提供）

消防局已祭出罰單開罰。（台中市消防局提供）

消防局派遣無人機到各主要墓地空拍巡邏警戒監控。（台中市消防局提供）

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