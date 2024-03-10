中市購置2架無人機 俯瞰公墓是否有火災因子或火源

已有民眾提早清明掃墓，民政局預防公墓火災，先進行公墓除草。（市府提供）

2024/03/10 10:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕清明節雖是4月，但現今已有民眾在掃墓，民政局表示，為避免公墓附近交通壅塞，即日起至4月4日區間假日時段，將於豐原、后里、沙鹿、太平及霧峰等5區提供清明掃墓免費接駁專車，此外，為防範清明期間公墓火警，生管處今年特別購置2架無人機，配合環保局稽查大隊及消防局空拍機隨時監控，俯瞰清明掃墓時公墓是否有引發火災因子或火源。

民政局長吳世瑋表示，特是供接駁車，其中豐原區採藍、紅兩路線，起站均於豐原區公所（大門口）搭乘，藍線至豐原區觀音山納骨堂、紅線則經一貫道至牌樓（豐原區第八公墓範圍）；后里區於后里火車站東站停車場（臨近后科路二段）搭乘至后里區第一示範公墓納骨堂。

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沙鹿區由中山路進入示範公墓之管制點（馬旺瓦斯分裝廠附近）搭乘，藍線前往沙鹿示範公墓、紅線則前往沙鹿納骨堂；太平區則於太平區第一花園公墓管理室旁至太平區第一花園公墓納骨堂（懷恩堂）；霧峰區則於霧峰區中正路144巷（入口後方100公尺前廣場）搭乘至霧峰第五公墓旁工寮，假日掃墓將視各墓區情況進行交通管制，禁止私人車輛進入墓區。

吳世瑋表示，台中市今年投入總經費4600萬，1月起陸續針對全市152處公墓進行大規模公墓割草、集草及清運等作業，全市除草面積約742.21公頃，超過11座台中中央公園面積，目前太平、沙鹿、梧棲、豐原、石岡、新社、神岡及后里區均已完成墓區除草作業，其餘各區預計今天前全面除草完畢。

台中市生命禮儀管理處長柯宏黛表示，生管處今年特別購置2架無人機，配合環保局稽查大隊及消防局空拍機隨時監控，俯瞰公墓有無可能引發火災因子或火源，在發現火勢初期即聯繫消防單位撲滅火勢，防止災害擴大。

消防局在墓區主要道路也會派駐消防水車，提供小水袋讓民眾撲滅餘燼備用防災。（市府提供）

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