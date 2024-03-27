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中壢水資源中心工地領班夥眾綁保全洗劫電纜線 稱報復包商起訴

古姓工地領班涉嫌夥同共犯綑綁保全洗劫工地電纜線，落網後被警方押往銷贓的回收場指認贓物。（記者余瑞仁翻攝）

古姓工地領班涉嫌夥同共犯綑綁保全洗劫工地電纜線，落網後被警方押往銷贓的回收場指認贓物。（記者余瑞仁翻攝）

2024/03/27 16:14

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市中壢水資源回收中心第一期新建工程下游包商的古姓領班，今年1月21日凌晨涉嫌夥同董姓、蘇姓男子，先竊取1輛小貨車，再攜束帶、瓦斯槍闖入工地綑綁保全員搶走手機，洗劫現場價值52萬餘元的大批電纜線變賣，落網供稱因與包商發生糾紛，為了讓工程無法如期完工而犯案，桃園地檢署今天偵結將古男3人依結夥3人以上強盜等罪嫌起訴。

檢警調查，39歲的古男有毒品、竊盜等前科，案發時為桃園市府發包、中壢水資源回收中心第一期新建工程的下游包商領班，為了讓工程無法順利於本月完工啟用，1月21日凌晨3點駕車搭載因案假釋中的42歲董姓及27歲蘇姓男子，先在桃園市大園區中正東路偷竊1輛小貨車，接續由董男駕駛贓車搭載古、蘇2人前往中壢水資源回收中心的工地。

古男3人合議由董、蘇攜束帶先進入工地控制徐姓保全員，董掀起上衣露出插在腰間的瓦斯槍，對保全員恫嚇稱：「我們要幹什麼你應該知道，你配合我，就不會傷害你。」隨即由蘇男以束帶、尼龍繩、電火布等物將徐男綑綁在工地廁所的鐵柱上，蘇還搶走徐的手機；董、蘇綑綁控制保全員後，打開工地大門讓古男將小貨車駛入，3人合力將工地內價值52萬餘元的250和14平方公釐的25綑電纜線搬上車離去，載往新竹縣竹東鎮一家資源回收場銷贓。

被綑綁的徐男自行掙脫後報案，中壢警方調閱監視器影像追查，循線逮古、董及蘇男3人，並追回所有贓物發還，讓工程得以案進度完工。

中壢水資源中心工地遭強盜洗劫，被搶走的大批電纜線。（記者余瑞仁翻攝）

中壢水資源中心工地遭強盜洗劫，被搶走的大批電纜線。（記者余瑞仁翻攝）

中壢水資源中心工地遭強盜洗劫，被搶走的大批電纜線。（記者余瑞仁翻攝）

中壢水資源中心工地遭強盜洗劫，被搶走的大批電纜線。（記者余瑞仁翻攝）

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