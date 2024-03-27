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金門水廠2職員索賄、喝花酒帶小姐出場 均被判刑

金門海淡廠索賄案，二審宣判。（資料照）

金門海淡廠索賄案，二審宣判。（資料照）

2024/03/27 13:04

〔記者蔡清華／高雄報導〕金門縣自來水廠2019年負責海水淡化的得標廠商「國統公司」為提高產水利潤打通關係，行賄水廠作業員、技術指導員，高等法院高雄分院依貪污罪判翁姓作業員3年9月、公務員洩漏國防以外之秘密文書罪5月維持原判；蔡姓技術指導員接受包商招待喝花酒，17次帶小姐出場全由包商埋單，維持原判3年10月。可上訴。

金門縣自來水廠負責海水淡化工程的得標廠商「國統公司」，為了追求產水利潤，鎖定能上簽表達建議產水量職權的翁姓水廠作業員，建議每日產水量為2000立方米，2019年2月翁男見有利可圖，要求50萬元賄款。2019年3月16日國統莊姓經理，在金門縣金寧鄉環島北路超商外之車上，將45.4萬現金賄款交付給翁。

另中區水資源局協助該水廠技術指導的蔡姓男子也與國統公司勾結，蔡男17次到聲色場所帶小姐出場的費用24萬餘元，全由國統公司買單，國統公司藉此降低缺失改善的審查機率，確保請款順暢，雙方並建立長期供養關係，以備國統將來遇有缺失改善等問題時，蔡得依其職務而提供協助。

高雄地院一審依貪污罪判翁3年10月、公務員洩漏國防以外之秘密文書罪5月；而蔡姓技術指導員則依貪污罪嫌處3年10月，高雄高分院審酌翁已繳回全部犯罪所得，貪污罪部份量刑過重，改判3年9月，公務員洩漏國防以外之秘密文書罪5月維持原判，蔡男部份則駁回上訴，維持原判3年10月。

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