澎湖男騎機車自摔「舌骨骨折」 直升機後送台灣搶救

澎湖駐地直升機凌天航空，深夜緊急出勤後送台灣救命。（凌天航空提供）

2024/03/27 09:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖東北季風強烈，瞬間強風達到8級，馬公市一名男子26日晚間騎車自摔，經民眾發現後緊急通報消防局，由救護車送往三總澎湖分院急救，經電腦斷層精密檢查，竟是罕見的「舌骨骨折」，緊急申請澎湖駐地直升機凌天航空，將病患後送台灣就醫搶命。

澎湖縣政府衛生局調查指出，26日晚間8時許，一名52歲男性騎車自摔，被路過民眾發現向澎湖消防局報案，由119救護車送至三總澎湖分院急診室，據了解該名男性並無酒駕。男子入院後在下顎有15公分撕裂傷且無法吞嚥，三總澎湖分院為該名病人進行電腦斷層等檢查後，發現「舌骨骨折」。

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今（27）日凌晨三總澎湖分院向衛福部申請直升機醫療，後送至台灣本島的醫學中心進行後續治療，該件醫療後送任務由澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空執行。病人轉出前院方除了給予止痛藥物，更使用澎湖少見的「經鼻氣管內管插管術」，預防病人呼吸道阻塞，確保後送過程中病人生命安全，後續由凌天航空醫療組人員接手醫療照護。

「經鼻氣管內管插管術」是在病人嘴巴因傷無法張開時，仍須維持病患呼吸道時，從鼻腔進行插管動作，有別於一般從口腔插管的方式。凌天航空在27日凌晨1時29分澎湖機場起飛、2時24分病人到達高雄榮總。

男子深夜騎車自摔，竟摔出罕見舌骨骨折。（凌天航空提供）

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