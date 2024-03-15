誇張！騎士自摔 酒測值竟超標7倍

台南永康區56歲潘姓男子騎車自摔，酒測值竟超標7倍，警訊後依公共危險罪移送。（記者劉婉君翻攝）

2024/03/15 09:39

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區一名56歲潘姓男子，13日晚上騎車在高速二街自摔，跌落路邊雜草堆中，永康警分局大橋派出所員警獲報前往，潘男臉部擦挫傷，神情恍惚，員警靠近時發現他的身上散發濃濃酒味，當場進行呼氣酒精濃度測試，數值竟高達1.78mg/L，高達法定標準值0.25mg/L「7倍」以上，一般來說應早已呈現昏迷狀態，讓員警相當傻眼。

據了解，潘男當天因心情不好，獨自1人在工廠內喝了2瓶玻璃瓶裝米酒後，自行騎乘機車返家，行經永康區高速二街時，不勝酒力，自摔醉倒於路邊，大橋派出所警員蔡懿及保五總隊支援員警邱品誠抵達後將其叫醒，潘男企圖以各種理由推託，辯稱沒有騎乘機車，不願配合酒測，僵持了半小時才終於接受酒測，沒想到數值竟高達1.78mg/L，令員警直呼「太誇張」，幸好未造成其他傷亡，訊後將潘男依公共危險罪移送地檢署偵辦。

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警方表示，一般來說，酒測值達0.15mg/L時會反應能力變慢，也是道交處罰條例開罰標準；0.25mg/L時做複雜動作會有障礙，且達觸犯刑法公共危險罪標準；0.55mg/L平衡感跟判斷力有障礙；到了0.85mg/L會產生噁心、嘔吐現象；達1.5mg/L則會呈現呆滯、昏睡；2.0mg/L則會開始呼吸中樞麻痺瀕臨死亡。

永康分局長邱顯良呼籲大眾，喝酒不開車開車不喝酒，酒駕對於自身及其他用路人危害甚鉅，切勿以身試法，分局也會持續積極查緝酒後駕車行為，以打擊酒駕「醉」犯。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台南永康區56歲潘姓男子騎車自摔，酒測值竟超標7倍，訊後依公共危險罪移送。（記者劉婉君翻攝）

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