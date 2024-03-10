影像曝光！台中男騎電動滑板車自摔 警方要開罰了

一名洪姓男子騎乘電動滑板車在路上自摔，警方得知表示，已違反道路交通管理處罰條例，將依法開罰。（擷取自「我是太平人」）

2024/03/10 18:00

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名洪姓男子本月6日騎電動滑板車外出訪友，行經太平區中山路時，突然身體傾斜，碰撞到1輛停放在路邊的汽車自摔倒地，有熱心民眾將行車紀錄器影像PO網，想了解洪男送醫後狀況；警方今天表示，洪男當天因暈眩自摔，送醫治療後已出院返家休養，不過在道路範圍內行駛電動滑板車的「個人行動器具」，已違反道路交通管理處罰條例，將依法開罰。

一名洪姓男子，本月6日下午2點54分左右，騎乘電動滑板車行經太平區中山路3段時，身體突然向右側傾斜，接著碰撞到一旁停在路邊的休旅車，洪男並整個人趴倒在地，嚇壞附近民眾，在後方全程目睹的一名駕駛人，也趕緊將車子停靠在路邊下車協助叫救護車送醫。

請繼續往下閱讀...

有民眾事後在臉書社團「我是太平人」貼文，並上傳洪男自摔過程的影像，表示目擊後和多位熱心民眾協助送醫，現場洪男出血沒反應，想了解他送醫後還好嗎？網友看到都希望他平安，不過也有人提醒，騎電動滑板車在馬路上已違規可開罰。

太平分局警方今天表示，初步了解，該名年約50歲洪姓男子，當天是騎電動滑板車外出訪友，結束後原本要回家，沒想到行經該路段時突然頭昏目眩自摔，送醫後全身多處擦挫傷，且有腦震盪，目前已出院返家休養中。

警方表示，電動滑板車只能在公園等非道路範圍使用，在道路範圍內行駛電動滑板車或電動雙輪車等「個人行動器具」，已違反道路交通管理處罰條例第69條第5項規定，將處洪男新台幣1200元以上3600元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法