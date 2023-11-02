喝酒騎電動滑板車回家不會被攔查？ 他慘自摔被送辦

台中一名賴姓男子心存僥倖，酒後騎電動滑板車回家躲酒駕稽查，沒想到半路自摔，酒測超標移送法辦。（記者陳建志翻攝）

2023/11/02 18:58

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名年約50歲賴姓男子，日前晚上和同事聚餐喝酒，要回家時想說騎電動滑板車不會被警方攔查取締，大膽騎著電動滑板車回家，沒想到行經大里區立仁橋時，疑似因輾壓到石頭失控自摔，員警獲報趕來，聞到賴男身上傳出濃濃酒味，酒測後發現酒測值高達0.96mg/L，因電動滑板車屬「動力交通工具」，被警方依公共危險罪移送法辦。

這名賴姓男子日前晚上下班後，在大里工廠和同事聚餐喝酒，席間喝了高粱等酒類，到了深夜12點多要離開時，心存僥倖心理，認為太平住處離工廠不遠，且騎電動滑板車應該不會被警方攔查，就將放在車上的電動滑板車拿下來騎回家。

請繼續往下閱讀...

沒想到行經大里立仁橋時，疑似壓到石頭失控自摔，剛好有路過民眾看到好心報案，正巧在附近巡邏的員警獲報不到3分鐘就趕到，才剛靠近就聞到他身上傳出濃濃的酒味，詢問是不是有喝酒？立刻進行酒測，發現酒測值高達0.96mg/L，將他帶回警局偵辦，訊後依公共危險罪嫌送辦。

霧峰分局警方提醒，電動滑板車是靠電力驅動，屬於刑法「動力交通工具」的範疇，酒測值如超過0.25mg/L，將依公共危險罪嫌送辦，呼籲民眾勿違規使用及酒駕，以保障自己及他人行車安全。

仁化派出所黃秉鈞所長並表示，依據道路交通管理處罰條例第69條第5項規定，民眾若在道路上使用電動滑板車，可處1200元以上3600元以下罰鍰；如有酒駕行為，依據道路交通管理處罰條例第73條第2項規定，可處1200元以上2400元以下罰鍰，道路交通管理處罰條例第69條增訂「個人行動器具」（如電動滑板車、獨輪車等）歸類為慢車，並自2022年11月30日施行，原則上禁止行駛於道路，因此包括電動滑板車、獨輪車等個人行動器具尚無法在道路上使用，僅能在非屬道路的公園、廣場、私人或封閉場域內使用。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台中一名賴姓男子酒後騎電動滑板車回家躲酒駕稽查，卻在大里立仁橋自摔，被獲報趕來關心的員警當場酒測查獲送辦。（記者陳建志翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法