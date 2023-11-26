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酒後騎電動滑板車也算酒駕 闖紅燈被機車撞上還吃官司

謝男騎乘電動滑板車酒駕又闖紅燈，被機車騎士撞上。（記者王冠仁翻攝）

謝男騎乘電動滑板車酒駕又闖紅燈，被機車騎士撞上。（記者王冠仁翻攝）

2023/11/26 14:37

〔記者王冠仁／台北報導〕謝姓男子心存僥倖，酒後騎乘電動滑板車上路，他以為可以躲避警方追查，不過他在台北車站附近時卻闖紅燈被機車撞上；警方趕到現場，發現他騎乘「動力交通工具」涉犯酒駕，他酒測後酒測值達0.54毫克，最後被警方依公共危險罪嫌送辦。

北市警中正一分局今天發布新聞公布這起罕見的酒駕案例，同時也再次呼籲，民眾只要有飲酒或食用含酒料理，不論濃度高低多寡、量多量少，切勿心存僥倖駕駛車輛或使用個人行動器具酒駕，利用計程車、代駕或大眾運輸交通工具返家，警方將持續執法貫徹「酒駕零容忍」政策。

警方調查，49歲謝姓男子日前酒後騎乘電動滑板車，行經台北市中山北路與市民大道路口時，當時市民大道上的號誌是綠燈，他卻在行人穿越道上闖紅燈，想直接跨越，沒料到卻遭直行的王姓機車騎士撞上。

轄區警方獲報趕到現場，員警發現謝騎乘的電動滑板車屬於「動力交通工具」，認定謝涉犯酒駕，員警於是對雙方進行酒測，其中王酒測值為0，但謝的酒測值為0.54毫克，員警當場將他逮捕。

王聲稱，當時謝忽然闖紅燈竄出來，他根本來不及反應才撞上；謝則說，他當天下午在台北車站附近喝米酒、啤酒，以為騎電動滑板車不會被抓，於是才騎上電動滑板車想四處閒晃。

警方指出，電動滑板車禁止騎乘於道路上，須由地方政府完成訂定相關管理事項規範，始得依規定在指定路段使用。目前台北市尚無法在道路上使用，僅能在公園、廣場、私人或封閉場域使用，違者可處行為人1200元以上3600元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用；如有酒駕行為，依道路交通管理處罰條例第73條第2項規定，可處1200元以上2400元以下罰鍰。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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