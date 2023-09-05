新北警30分鐘逮3酒駕者 酒測值全超標送法院

新北市警蘆洲分局八里分駐所半小時內，連逮3名酒測嫌犯。（記者吳仁捷翻攝）

2023/09/05 13:14

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警蘆洲分局員警昨晚在八里巡邏，攔獲裴姓、郭姓2名移工騎乘電動自行車，卻沒戴安全帽，攔查發現2人滿身酒氣，酒測值達0.49MG/L、0.25MG/L，依公共危險罪嫌逮捕，無獨有偶，警方押解途中，發現另1名男子騎乘電動滑板車，見警神情緊張，也攔下盤查，酒測值達高達0.66MG/L，將3名酒駕者全帶回法辦。

八里分駐所長鍾承餘、警員李永傑4日晚間巡邏途經八里區中山路二段，見2名移工騎乘電動自行車，沒戴安全帽上前攔查，發現2名越南籍移工29歲裴男、23歲郭男渾身酒味，進行酒測，赫見酒測值都超標。

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警方返所途中，發現騎乘電動滑板車的51歲徐男一看到警車就神情緊張，官警上前盤查酒測，發現酒測值也超標，3人全依公共危險罪嫌，移送士林地檢偵辦。

警方表示，依道路交通管理處罰條例35條，汽機車駕駛人若酒測值達0.15MG/L將現場移置保管該車輛並開立酒駕罰單，另達0.25MG/L則會觸犯刑法185-3條。因電動自行車、電動滑板車屬於「慢車」只能依道路交通管理處罰條例第73條進行開罰，行政罰罰鍰金額與第35條酒後駕車差近10倍。

中秋佳節將近，若有參與飲宴或是聚會飲酒，皆應善用酒後代駕服務，搭乘計程車或大眾運輸工具，切勿酒後駕車上路，即使是駕駛不用領用牌照之車輛，只要該交通工具為動力機械範疇，駕駛人人酒測值達0.25MG/L以上時，仍會觸犯刑法185-3條公共危險罪。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

蘆洲分局八里分駐所半小時內逮3名酒測嫌犯。（記者吳仁捷翻攝）

警逮3名酒測嫌犯，全帶回法辦。（記者吳仁捷翻攝）

酒駕者吹氣酒測值超標，被帶回法辦。（記者吳仁捷翻攝）

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