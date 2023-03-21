個人行動器具違規行駛道路 最高罰鍰3千6百元

警方表示，電動滑板車及獨輪車應依各直轄市、縣（市）政府所定相關管理辦法規定，始得行駛道路。圖為示意圖與新聞事件無關。 （新北市交通局提供、資料照）

2023/03/21 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕台南市有民眾酒後騎著電動滑板車，酒測值超標被依公共危險罪嫌送辦，警政署表示，電動滑板車雖屬慢車，但如酒測值超過○．二五毫克，仍屬於刑法一八五之三條規定之「酒後駕駛動力交通工具」，可處三年以下有期徒刑，得併科三十萬元以下罰金，呼籲民眾喝酒就不要騎（開）車，以免害人害己。

警政署表示，依道路交通管理處罰條例第六十九條第一項第二款第三目規定，個人行動器具（如電動滑板車、電動獨輪車等）屬於慢車種類之一，應依各直轄市、縣（市）政府所定相關管理辦法規定，始得行駛道路；如違反可處行為人新台幣一千二百元以上三千六百元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用。

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當違規騎乘又涉及酒駕，未滿○．二五毫克者，另可依道交條例第七十三條第二項，處新台幣一千二百元以上二千四百元以下罰鍰；如超過○．二五毫克，由於電動滑板車屬於刑法規定之「動力交通工具」，就會跟一般汽機車駕駛同樣處罰，依公共危險罪嫌送辦。

警政署統計，去年一整年，慢車違規酒駕情形（含自行車、其他慢車）共六九七九件，可見仍有不少民眾心存僥倖，警政署也呼籲，民眾使用電動滑板車應依照各直轄市、縣（市）政府所訂管理辦法行駛道路，並切勿酒駕，以保障自身及他人的交通安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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