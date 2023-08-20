另類「山道猴子」？ 騎電動滑板車跑台七乙線 時速飆破66公里

電動滑板車在台7乙線飆速，警方表示將開罰。（取材自臉書重機車友｜各區路況天氣‧資訊分享中心）

2023/08/20 14:51

〔記者李容萍／桃園報導〕網路YouTube頻道近期發布的短篇動畫《山道猴子的一生》爆紅，影片故事提到許多人熱衷改車，前往各山道競速，外界戲稱這些去跑山競速危害他人安危的騎士是「猴子」，有民眾發現跑山猴主角愛去的台7乙線，竟有人騎著電動滑板車在路上飆速，且後方機車騎士時速66公里還無法超越。

對此，桃園市警察局大溪警分局今（20日）表示，電動滑板車依規定不能行駛道路，且車速太高，違反道路交通管理處罰條例規定，將處1200元至3600元罰鍰。

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網友在臉書社群PO出影片，一輛機車跟隨一輛電動滑板車，在桃園市復興區台7乙線行駛，根據機車行車記錄器顯示，從時速40幾公里到最高66公里，機車仍未追上電動滑板車，畫面還經過幾個彎道，行車記錄器錄影4分多鐘，未見警方攔查取締。

近日《山道猴子的一生》影片爆紅，該影片PO出後，因為台7乙線正是山道猴子愛跑的山路之一，引起網友熱議，網友紛紛留言，疑惑「電動滑板車不是不能在一般道路行駛？」也有網友詢問「電動滑板車這麼猛能跑到50以上，這台有改喔？」「我想知道哪個型號的滑板車那麼會跑？」還有人說「很安全啊怎麼了？不就跟四輪大爺在國道上看到重機一樣」、「沒有車牌一切都好辦」。

對此，大溪警分局強調，民眾使用電動滑板車行駛台7乙道路影片，電動滑板車不能行駛道路，行為人已違反道路交通管理處罰條例第69條第5項規定，將處1200元以上、3600元以下罰鍰，並禁止行駛或使用，呼籲民眾注意不要違規。

大溪警分局執行靜桃專案，持績鎖同台7乙重點攔查取締 。（大溪警分局提供）

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