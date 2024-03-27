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媽寶賊偷土地公廟香油錢 辯稱「我有擲聖筊」仍被抓

監視器顯示，曾男確實在行竊前，擲筊向土地公請示。（民眾提供）

監視器顯示，曾男確實在行竊前，擲筊向土地公請示。（民眾提供）

2024/03/27 08:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕39歲曾姓慣竊，本月17日潛入台中市中區一間土地公廟，破壞功德箱偷300餘元的香油錢，警方很快調閱監視器，發現他假裝是信徒，又燒香又擲筊後行竊，員警很快找到他，他卻說自己行竊前，「我有擲筊問神明，祂說可以！」，荒唐說詞讓員警頗傻眼，原來他無穩定工作，生活所需靠行竊或母親資助，警方偵訊後依竊盜罪嫌法辦。

台中市中區一位里長報案說，土地公廟的功德箱被破壞偷走香油錢，繼中所所長蔡明松成立專案小組，調閱監視器影像，並發現一名黑衣男子鬼鬼祟祟走入土地公廟，先假裝自己是虔誠的信徒，一會兒燒香一會兒擲筊，直到四下無人時，才出手將功德箱破壞後竊取300餘元離去。

員警鎖定竊嫌的特徵追查，很快將曾男查緝到案，他也很坦率承認，有向土地公擲筊「借錢」，他還強調自己「我有擲筊問神明，祂說可以！」、「我有擲聖筊！而且我有跟我媽媽說，媽媽也有匯款給我」。

警方調查，曾男沒有穩定的工作，日常生活所需，大多靠母親資助，或是自己的「第三隻手」（行竊），警方認為，可能這次連土地公也看不下去，讓員警能火速逮人，全案依竊盜罪移送台中地方檢察署偵辦。

監視器顯示，曾男確實在行竊前，擲筊向土地公請示。（民眾提供）

監視器顯示，曾男確實在行竊前，擲筊向土地公請示。（民眾提供）

曾男打破功德箱，竊走300餘元。（民眾提供）

曾男打破功德箱，竊走300餘元。（民眾提供）

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